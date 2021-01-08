鄭若驊夫僭建水池案　官指其辯方說法似事後孔明　駁回上訴

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，其名下獨立屋在未有申請下，於花園設置水池。潘兩年前被裁定違反《建築物條例》，遭罰款兩萬元。他不服提出上訴，案件經早前審理後，高等法院今(8日)下判辭，認為潘辯稱解水池不危害別墅結構，不屬「建築工程」說法似事後孔明，但法官指出，不影響結構，不一定代表不屬僭建，故認為原審裁決穩當，駁回潘的上訴。

被告潘樂陶，被裁定於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》。涉案水池前年已被拆除。

本案主要爭議，是涉案水池的工程是否屬法例所指的「建築工程」。

對於上訴人指，涉案水池並不危害別墅的結構，因此不屬「建築工程」惟法官指，是否影響結構安全，只是其中一個考慮因素。法官認為，潘的說法有事後孔明之嫌。水池不影響結構安全，不一定代表不屬僭建，只是考慮因素之一。法官指，原審裁判官亦考慮了水池的大小、加水後的重量等因素，認為其裁決未有出錯。

案件編號：HCMA228/2019

潘樂陶被揭獨立屋內僭建物的經過(詳看下圖)