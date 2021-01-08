晚市禁堂食｜入冬最凍寒夜　市民街邊進餐

由於新冠肺炎疫情持續，現有社交距離措施維持至本月20日。今日（8日）晚上氣溫嚴寒，但在晚市禁堂食令下，有不少市民在街邊進食晚餐。

今晚嚴寒，仍有不少市民在街邊進食晚餐。（馬煒傑攝）

從事拍攝工作的劉小姐購買晚餐後到了九龍公園進食，用餐後要繼續工作，劉小姐認為禁止晚市堂食的措施造成極大不便，「今晚得七度定八度，個個凍到震晒又要喺街度食，對香港市民係個折磨嚟。」劉小姐又指，不少市民遲過下午6時放工，已經沒有了堂食，坐車回家後不少店舖已經關門，令市民放工後沒有地方食飯，她認為政府不應將全香港當成辦工室朝九夜六的上班時間，應顧慮需要在晚上上班的香港市民。

今晚嚴寒，仍有不少市民在街邊進食晚餐。（馬煒傑攝）

劉小姐又認為，禁晚市堂食是為了阻止人群聚集，但不少市民依然可以在家中與親友聚會，認為禁晚市堂食來減少聚集的成效不大，反而為有需要的市民造成不便。她指應最少將晚市時間延長至9時，讓有需要晚上上班的人進食晚飯，「其實大家都係想搵個地方坐低食嘢。」

今日（8日）晚上氣溫低至7度，但在禁堂食的影響下，有不少市民迫於無奈要在街邊進食晚餐。（馬煒傑攝）

退休人士阿Joe與朋友於快餐店購買外賣後到九龍公園進食。他認為措施非常不方便，政府對防疫的把關做得不好，然後就用禁堂食和限聚令來控制疫情，控制疫情後又再次放寬，結果只是造成一個循環，只能治標不治本，不能實在地解決問題。Joe又指雖然不能說禁堂食完全無效，但認為需取得平衡，「依家搞到個個都唔方便，但政府又唔會落力去尋找其他解決方法。」

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