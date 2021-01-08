寒冷警告．大帽山直擊｜山頂氣溫低見-1.1度　水桶表面結冰

寒冷天氣警告生效，受冬季季候風影響，本港近日凍冰冰。大帽山今（8日）凌晨更錄得零下2.5度，部份植物更結冰。天文台預料，明日（9日）天氣繼續嚴寒，市區最低氣溫約7度，新界再低兩三度。 天文台亦發出霜凍警告，代表高地或新界北部可能出現地面霜。今晚近10時，大帽山氣溫已跌至零下1.1度，在近午夜再度出現上山人潮，料為等待明早觀賞結霜；近山頂雷達站，有裝了水的水桶表面出現結冰。

1月8日晚，大帽山山頂氣溫再次跌至0度以下，但卻吸引一批市民上山感受寒冷冬夜。（孔繁栩攝）

於晚上近10時，本港各區天氣亦相當寒冷，天文台僅錄得8.8度；大帽山更低見零下1.1度，至近午夜才「回暖」至近0度。寒冷天氣警告及霜凍警告亦生效，天文台預測本港未來數天天氣寒冷，並提醒市民注意保暖，多穿禦寒衣物。

+ 10 + 10 + 10

大帽山上一個水桶表面，出現結冰情況。（孔繁栩攝）

父子一同登頂欲看結霜

晚上近午夜，陸續有市民登頂，梁氏一家四口無懼寒風上山。梁先生表示，是因應兒子要求登山，今次亦是他首次在如此低溫下登頂，他說本想欣賞結霜，但估計氣溫未夠凍所以無緣觀看。天文台晚上在大帽山一度錄得-1.4度，梁先生坦言：「係咩？一啲都唔似。」

梁小朋友表示，一直想挑戰自己，在嚴寒下登上香港最高之巔，今次成功上山感到無比興奮。他穿了5件衣服抵禦寒風，從容地說，登山過程不算困難，會計劃下一個挑戰。

梁先生父子趁寒夜，一同上大帽山，希望看到結霜。（孔繁栩攝）

另外，亦有3名印度裔年輕人攻頂，今次是他們首次上大帽山，他們由荃灣起步，花數小時來到雷達站，感到十分興奮，可惜今次未見到結霜，形容少許失望。

3名印度裔年輕人攻頂，今次是他們首次上大帽山。（孔繁栩攝）

▼今晨大帽山情況▼

+ 2 + 2 + 2

天文台預測未來四日最低溫度在10度以下。（天文台圖片）

一部七人車在上車途中被卡住，引致現場車輛上落都不可。（孔繁栩攝）

天文台料受冬季季候風及其補充影響，寒冷天氣會持續至下周中期。此外，乾燥的大陸氣流會在下周初影響華南，該區天色漸轉晴朗。預料冬季季候風會在下周後期才緩和，氣溫回升。

打鼓嶺5.6度 頭班巴士司機僅穿薄衣開工：涼涼哋 評最凍巴士線

+ 13 + 13 + 13

▼2010年12月16日大帽山霧淞奇境▼

▼回顧2016年冰封大帽山▼