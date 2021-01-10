家務助理大掃除　工會建議時薪130至150元　入屋前會消毒衣物

臨近農曆新年，不少家庭會進行大掃除，以此辭舊迎新。 家務助理總工會建議，即日（10日）起到本月19日時薪130元，之後至2月4日時薪150元，價格與去年相同；而2月5日即年廿四後，則需自行議價，由時薪150元起。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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疫情下，家中若是藏污納垢，很容易成為播毒溫床，為配合大掃除計劃，家務助理總工會與職工盟合辦「歲晚大掃除揾工互助計劃」，幫助家庭清洗廚房、洗手間、爐灶、抽油煙機、浴缸及洗手盆等等。工會建議，即日起到本月19日時薪130元，之後至2月4日時薪150元，價格與去年相同；而2月5日即年廿四後，則需自行議價，由時薪150元起。

工會同時建議，每間屋最好聘請兩位家務助理或以上，提高效率、減少工時。若一屋500呎或以下,工會建議可聘用兩位家務助理做4小時；600呎至800呎，建議聘用三位家務助理做 4 小時；900 呎至1200呎，建議聘用三位家務助理做5小時。

家務助理總工會建議大掃除時薪130元至150元。

家務助理入屋前會向衣物噴灑消毒藥水 入屋後會更衣



工會表示因應疫情，他們入屋清潔前會先清潔，向衣物噴灑消毒藥水，入屋後更換衣服，全程戴口罩，亦都可幫忙清潔U型隔氣。另外，疫情持續下，不少家務助理收入大減逾半，且以往一月已接到大量工作，但今年大減。工會又指，過去多次未能受惠於政府的防疫基金，建議政府向家務助理提供開工不足或失業津貼。