紅磡頤和園護老中心1職員初步確診　46名院友及員工須撤離檢疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（10日）錄得31宗確診個案，紅磡昌盛金鋪大樓頤和園護老中心一名職員初步確診，由於患者負責照顧多名長者，亦與其他職員一同居住，因此31名院友及15名員工，須撤離接受檢疫。衞生防護中心表示，患者工作期間沒到過其他樓層，因此將向院舍所有人派樽檢測，以觀察其他樓層會否出現個案。

由於患者負責照顧多名長者，亦與其他職員一同居住，因此護老中心共31名院友及15名員工，須撤離接受檢疫。（余俊亮攝）

中招護理員一直上班 工作期間有穿保護衣

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日其中一宗源頭不明的初步確診個案，患者為46歲女士，沒有病徵，在檢測結果呈陽性前一直上班，直至1月8日自行測試才得知確診。而患者主要於頤和園護老中心2樓及晚間工作，負責照顧多名院友，工作期間有身穿保護衣。患者亦與8名職員於一個普通單位同住。

張竹君續指，雖然護老中心共有100多名院友居住，但患者工作期間沒到過其他樓層，因此將向院舍所有人派樽檢測，以觀察其他樓層會否出現個案；而院舍2樓共31名院友及15名員工，須撤離接受檢疫。

今日下午2時，紅磡頤和園護老中心已陸續有長者撤離，多名長者被身穿防護衣的人員運往救護車。直至下午5時，46人已即將完成撤離。現場所見，該護老中心連同地面，共佔地4層，使用一部院舍專用的升降機，並非與住戶共用。而患者工作的2樓為詢問處、職員工作室、多功能活動室，以及201A至208號房。

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