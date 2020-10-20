新冠肺炎｜社署新一輪檢測將涵蓋安老院等院舍新院友、需外出院友

新冠肺炎疫情持續，社會福利署今天（20日）表示，明天起為全港各區的安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工展開第四輪新冠肺炎免費檢測，為期約三星期。 而是次檢測亦首次涵蓋上述院舍的住客，社署稱，會以試驗方式為上述院舍的部分住客進行病毒檢測，這些住客包括新入住的住客；因醫療、復康訓練、工作或其他原因需要外出的住客；院舍附屬日間護理或康復服務單位的服務使用者；及其他願意接受檢測的住客。

社署表示，明天起為全港各區的安老院、殘疾人士院舍及護養院的員工，包括全職、兼職、外地勞工、替假員工以及外購合約服務員工（如陪診員）等，展開第四輪免費檢測，為期約三星期。

社署表示，是次檢測亦會以試驗方式為上述院舍的部分住客進行病毒檢測，這些住客包括新入住的住客；因醫療、復康訓練、工作或其他原因需要外出的住客；院舍附屬日間護理／康復服務單位的服務使用者；及其他願意接受檢測的住客。

社署指，是次檢測以自行採集深喉唾液樣本方式進行，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

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另外，社署於9月28日起為上述院舍以外而有較高風險的津助／資助福利服務單位的員工提供自願性質的免費病毒檢測，共1,100個單位獲邀參加，包括長者及殘疾人士社區照顧服務單位、其他住宿照顧服務單位、幼兒中心、殘疾人士日間訓練服務單位等，檢測同樣以深喉唾液採樣方式進行。目前檢測計劃仍在進行，社署發言人再次呼籲尚未參與的單位及員工積極參與。



社署發言人指出，進行病毒檢測旨在盡早識別隱形患者，盡量減低體弱社福服務使用者受感染的風險，呼籲各有關院舍及社福機構的員工和院舍住客為人為己，踴躍參加，並促請住客的家屬積極支持及鼓勵其入住院舍的親人參與。社署發言人強調，一如以往，檢測流程已充分保障員工及服務使用者的個人資料，檢測機構不需要亦不會接觸到有關資料。