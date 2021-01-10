青協調查指逾七成人出現抗疫疲勞　心理承受能力到逹臨界點

香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」今天（10日）公布有關「全民抗疫對促進公共衞生的啟示」研究報告，結果顯示，在受訪的806名本港居民中，整體傾向不滿意特區政府的防疫措施。 另外，有超過七成受訪者已經出現抗疫疲勞，心理承受能力達到了臨界點，有受訪者指長期留在家中避免外出，使他們感到情緒低落；而有六成八受訪者願意接種政府提供的新冠肺炎疫苗。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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「青年創研庫」2020年11月20日至27日期間，以實地意見調查的方式，訪問806名18至65歲本港居民，結果顯示，整體傾向於不滿特區政府的防疫措施，平均分僅有4.82分（滿分10分），43.7%認為政府的防疫措施力度過於寬鬆。

逾七成受訪者出現抗疫疲勞 有個案感到情緒低落

73.4%受訪者同意已經出現抗疫疲勞，學者分析，隨著新冠肺炎疫情持續和反覆，市民在長期嚴格遵守防疫措施的情況下，心理承受能力達到了臨界點，因而出現抗疫疲勞，開始失去對抗疫情的鬥志和遵循抗疫指引的動力。

有受訪的個案訪問反映，長期留在家中避免外出，使他們感到情緒低落。情況反映，疫情下社會大眾面對極大的精神健康挑戰，有市民更因而出現情緒困擾等問題。

香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」公布有關「全民抗疫對促進公共衞生的啟示」研究報告。（受訪者提供）

兩成受訪者曾自發抗疫 半數以上認為需要改善公眾健康教育

不過，調查結果亦顯示，有20.2%受訪者曾個人自發抗疫行動。有受訪青年反映，部分非政府機構於疫情嚴重的情況下只能提供有限度服務，因而促使青年自己發起派發口罩給弱勢社群的社區行動。



有受訪專家認為，民間個人自發的抗疫行動正反映部分市民有較高程度的健康素養，能夠轉化健康知識為行動，在鄰舍層面貼地回應民眾訴求。

另外，53.0%受訪者認為未來最需要改善的是公眾健康教育，提升市民的衞生意識。雖然近期出現大廈渠管設計引致的群組感染個案，但只有12.7%受訪者認知確保排水口（U 型隔氣口）有足夠貯水為防範感染的方法之一。反映市民對有關環境衞生方面的認知仍然不足，有需要加強公眾教育。

▼晚市禁堂食令下市民街上吃晚餐▼

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六成八願意接種政府提供的疫苗 「青年創研庫」：保持資訊公開透明

另外，受訪者當中有67.7%願意接種政府提供的新冠肺炎疫苗；「安全性」最影響接種意願（48.1%）；惟七成四（73.8%）不願意使用「安心出行」流動應用程式。

青年創研庫民生組召集人陳昌堅引述研究報告指，市民對疫苗的安全性有疑慮，可能影響全港的注射率。隨著政府2月起為市民接種疫苗，他建議當局應透過區議會和非政府組織的平台，加強公眾推廣及教育工作，並保持疫苗資訊公開透明。

該組成員何穎琛及倪智承引述研究報告指，大部分受訪者不願意使用「安心出行」，反映私穩保障是重要考量，建議當局為抗疫科技設獨立的私隱影響評估及資訊科技保安審計。另外，政府亦可以簡化檢疫監察工作的人手安排，提升「居安抗疫」的效能。