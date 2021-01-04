新冠肺炎︱民建聯調查：67%市民願接種疫苗　促與恢復通關掛鉤

新冠肺炎第四波疫情持續，首批供港新冠疫苗下月將開始為特定群組接種。民建聯在12月中的調查顯示，67%受訪者表示會主動接種疫苗，26.6%則不會。71%受訪者認為，政府應該推行全民強制檢測，另有64.6%市民表示疫情令自己或家人的工作收入減少。 民建聯立法會議員陳恒鑌表示，政府必須妥善籌備疫苗接種計劃，按照「早準備、早統籌、早公布」原則，盡快完成覓接種場地、安排物流運輸、招募工作人員等工作。民建聯議員鄭泳舜再次促請政府盡快推出短期失業援助金，及優化現有失業綜援計劃，紓緩市民正面對的經濟困境。

75.6%受訪者冀盡快與內地及澳門通關

民建聯在上月21至28日以電腦隨機抽樣電話形式，訪問了1,150名18歲或以上市民，調查發現，67%受訪者表示會主動接種疫苗，26.6%則不會。不會主動接種疫苗的受訪者之中，47.7%是因為擔心疫苗在將來會有副作用，16.6%擔心疫苗會對健康有即時危險，11.1%認為疫苗對抗疫無用。

另外，75.6%受訪者期望香港盡快與內地及澳門恢復正常通關，20.1%則不想。對於有建議指，若接種疫苗後回內地可豁免14日隔離檢疫，68.2%受訪者支持該建議，23.1%則不支持。

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促港府公開更多臨床數據 證明供港疫苗安全可靠

民建聯認為，近7成市民願意主動接種疫苗，反映市民普遍對疫苗有信心。在不願意主動接種疫苗的市民中，表示若已接種疫苗回內地可豁免14天隔離檢疫，有25.5%會轉變立場，民建聯認為反映恢復正常通關非常有吸引力，若將接種疫苗與恢復通關掛鉤，可吸引更多市民主動接種。

陳恒鑌認為，針對有部份市民擔心疫苗安全性，港府有責任作出回應，以避免市民的擔心演變成憂慮或誤解，或被人利用作造謠抹黑。民建聯建議當局公開更多臨床數據，證明供港各款疫苗均安全可靠，從而加強市民對疫苗的信心。

民建聯又要求政府盡早與內地及澳門當局商討，爭取容許已經接種疫苗、並證明已產生病毒抗體的香港居民，前往內地及澳門可以豁免14日隔離檢疫，藉此恢復正常跨境往來。

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倡要求市民參與多輪檢測

至於全民強制檢測，民建聯認為，若本港無法學習內地配合「禁足令」模式，可考慮要求每名市民參與多輪檢測工作，藉多重過濾模式把患者及密切接觸者與社區分隔。為有效落實上述建議，民建聯要求港府盡快請求中央政府，向本港派出各類專業的支援隊伍，包括採樣隊、醫療隊、物資隊等，透過借助國家的力量，協助本港戰勝疫情。

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