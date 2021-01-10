確診大廈｜彩雲邨豐澤樓再多4患者　中九龍幹線群組4人居油麻地

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（10日）公布新增31宗個案。彩雲（二）邨的豐澤樓早前因污水樣本檢測持續呈陽性，居民須第二度強制檢測。衞生防護中心晚上更新大廈名單，當中豐澤樓今日再多一人確診，為無病徵的隱形患者。連計昨日確診的一家三口，相信在第二次強制檢測中，累計再揪出4名患者。 至於中九龍幹線中段隧道群組中，至今共有6人確診及一人初步確診。資料顯示，6名確診者的住宅在過去14天首次上榜，當中4人住在油麻地，另有2人住在深水埗及荃灣。

豐澤樓早前因污水樣本檢測持續呈陽性，居民須第二度強制檢測，暫再找出四名患者。（資料圖片/歐嘉樂攝）

豐澤樓新患者無病徵

豐澤樓今日再多一人確診（#9225）。最新資料顯示，患者是35歲男子，並無病徵，為感染源頭不明患者。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會指，他透過強制檢測發現染疫，與早前確診的一家人並非住在同一樓層及單位。

翻查資料，昨日（9日）豐澤樓已有三人確診，張竹君早前曾指，他們是一家三口，在首輪強制檢測時，當時結果結果呈陰性，後來三人陸續出現鼻水、聲沙及喉嚨痛等病徵，1月7日再接受第二輪強制檢測，之後發現確診。

中九龍幹線中段隧道群組6名已確診人士，主要住在油麻地區。（路政署圖片）

油尖旺區近三日累計13宗

在中九龍幹線中段隧道群組中，6名昨日初步確診人士轉為確診，另多一宗初步確診，即群組累計有7人染疫。

該6名確診者的編號，分別是#9221、9222、9223、9224、9227及9230。資料顯示，六人的住址在過去14天均未曾上榜，他們主要住在油麻地區，住址分別為油麻地新填地街20號、油麻地炮台街46號、深水埗汝州街254號、荃灣川龍街龍華樓、油麻地碧街19號，以及油麻地廣東道577號，可見有四人居於油麻地。

區內的旺角廣東道祥發大廈、窩打老道翠園大樓一期亦出現患者。大子道西61號近日也有一家三口染疫，連同太子大南街南苑大廈、港灣豪庭7座、南京街1D號及佐敦道道興樓，油尖旺區近三日共有13宗，多數為舊樓。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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港九小輪公司的確診59歲男船長，報稱住在觀塘安泰邨恒泰樓。（資料圖片）

港九小輪船長住觀塘安泰邨

此外，港九小輪公司59歲男船長確診（#9240），暫未找到感染源頭。經追蹤後，發現有3名水手亦初步確診。資料顯示，該名確診船長在1月8日起發病，住在觀塘安泰邨恒泰樓。