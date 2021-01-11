啟德追蹤中心啟用　海關關長：義不容辭抗疫　入境處長：目標清零

本港第四波新冠肺炎疫情持續，啟德社區會堂個案追蹤中心於今日（11日）運作，海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏到場視察。鄧以海指，海關為對抗疫情是義不容辭，故派出同事協助衞生防護中心，希望盡快找出密切接觸者，減低社區感染。

啟德社區會堂今早已有多名工作人員不斷進出，亦陸續有物資搬運到場，包括口罩、水機、雪櫃等，而場內則擺放多部電腦及電話。早上9時許，入境處處長區嘉宏到場視察指，「我嚟為同事打氣。」中午12時，他離開中心時表示，觀察到同事工作熱心和踴躍，入境處將繼續支持特區政府，未來日子亦會繼續與市民齊心抗疫，希望目標清零。

據了解，區嘉宏今早在中心曾親自聯絡密切接觸者。而中心內已有多名醫護人員在場工作，並教導紀律部隊人員使用相關電腦設備，並講解個案詳情，以及通知密切接觸者詢問有否病徵。而紀律部隊人員將以輪更制工作。

入境處處長區嘉宏到今日(1月11日)啟用的啟德社區會堂為職員打氣，重申支持政府抗疫工作。（歐陽德浩攝）

海關關長鄧以海今早10時半亦到場觀察運作情況。他表示，海關為對抗疫情是義不容辭，故派出同事協助衞生防護中心，希望盡快找出密切接觸者，減低社區感染。他亦指，海關將因應疫情調派人手，「追蹤密切接觸者呢個工作非常重要！」

海關派員協助衞生防護中心追蹤患者接觸者，海關關長鄧以海稱協助抗疫義不容辭。（歐陽德浩攝）

有消息指，三個紀律部隊包括海關、入境處及警務處將借調約百人，他們將負責電話聯絡確診的緊密接觸者，與之前海外抵港人士家居檢疫的聯絡相若，以助衞生防護中心緩解人手短缺。