紀律部隊助追蹤　消息：啟德個案追蹤指揮中心最快下周一啟用

新冠肺炎疫情持續，追蹤確診者之密切接觸者的工作，一直是由衞生防護中心負責。近日港府決定加強病毒追蹤能力，將調動更多人手處理相關工作，冀加快追蹤堵截傳播鏈。 據了解，因應新安排，政府將於啟德設立個案追蹤指揮中心，將會安排借調的紀律部隊人員擔任主力，負責追蹤確診者之密切接觸者工作。《香港01》取得消息，指揮中心最快由下周一正式啟用，屆時中心內，將仍會有數名衞生署醫護人員駐場。 有知情人士向《香港01》透露，當中心運作後，若遇院舍爆發、醫院爆發及大廈撤離等重大疫情事件，相關追蹤工作會繼續由衞生防護中心負責；而一般的輸入個案、「無特別」的本地個案的追蹤工作，則會交由啟德指揮中心負責。

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據了解，即將於啟德設立的個案追蹤指揮中心，下周一開始正式啟用。每更會由數十名紀律部隊人員，主力負責追蹤確診者的密切接觸者，衞生署也會派駐數名醫護人員協助處理相關工作。

有知情人士透露，當指揮中心啟用後，每當有人初步確診，衞生防護中心就會簡單了解該名病人的資料及行蹤，如無特別，就會交由啟德指揮中心人員，負責跟進其密切接觸者。若確診個案涉及院舍爆發、醫院爆發、大廈撤離等重大疫情事件，則由衞生防護中心自行跟進。

至於政府正研究擴大追蹤範圍至第二層密切接觸者，即確診者密切接觸者的密切接觸者。該名消息人士指，當局暫時仍未有具體計劃，仍正研究可行方案。

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