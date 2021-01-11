新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院職業治療再多1確診1初確　曾共用衣車房間

瑪嘉烈醫院上周四(7日)有一名職業治療部病人服務助理確診(個案編號9265)，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今(11日)再公布該院職業治療部一名病人服務助理確診及一人初步確診個案。庾指，其中一名新增個案曾與早前公布的確診患者共用同一衣車製作壓力衣，兩人的儲物櫃亦是「上下格」。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布再多兩名瑪嘉烈醫院病人服務助理確診及初步確診。（羅君豪攝／資料圖片）

庾說，兩名初步確診助理亦曾在製作壓力衣的衣車房分別吃過飯，現列另外3名在同一房間分開吃飯的員工為密切接觸者。她說，已取衣車房的環境樣本，暫時初步未發現有病毒，暫時已關閉該房間及進行徹底消毒。

她續指，最新確診及初步確診的2人，原被列為其他接觸，而非緊密接觸人士，獲安排進行學監測及進行檢測。被質疑是否遲了發現2人情況，庾說，2人是從病毒檢測中發現陽性，亦有流鼻水口嚨乾，其他接觸者都是在未有不適時檢查盡早接觸個案。

早於4日前，一名瑪嘉烈醫院職業治療部病人服務助理因咳嗽和喉嚨痛到職員診所求醫，其後到流動採樣站接受病毒檢測，檢測結果呈陽性。該服務助理一名家人早前初步確診當時有3名曾與患者共膳的瑪嘉烈醫院員工被列為密切接觸者，須接受檢疫，惟是次初步確診的2人，並無被要求檢疫。

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