新冠肺炎｜梁子超：確診下降速度僅2成　倡商界研限時段逗留人數

本港新冠肺炎疫情持續反覆，衞生署周日（10日）公布新增31宗個案，不明源頭個案9宗，初步確診亦有30多宗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）在港台節目《千禧年代》說，根據近7日的確診平均數，下降速度只有2成，較早前3至4成的速度慢。他建議，政府應與商界商討，考慮限制每個時段可逗留人數；又指因應多人到郊外地方，政府應同樣探討控制人流方法，考慮調整容許於郊野公園不戴口罩的措施。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

個案下降速度僅兩成 反映兩星期前人群聚集情況多



呼吸系統專科醫生梁子超說，最近7日的確診個案下降速度約2成，較最好時候的3至4成慢。他估計當中涉及3個原因，包括反映兩個星期前、即新年期間人群聚集情況多，導致隱形傳播發生；而藍田隧道等地盤工作群組，亦將病毒倒灌到社區；不少有病徵的市民未有第一時間做檢測，往往等到政府發出強制檢測才去驗，令病毒傳到家人後再擴散出社區。他指，現時9成無源頭個案均有病徵，建議政府要完善派發樣本瓶的安排，要於1日內有結果，認為現時2至3日才有檢測結果的做法不理想。

應考慮調整到郊野公園不戴口罩措施

為控制疫情，梁子超指政府應研究方法控制人流，包括於人群聚集的黑點地方從嚴執法；又建議應與商界討論，為每個時段的可聚集人數設上限，認為較縮短營業時間有效，可以分散時段控制人流。他指，因應多人到郊外地方，政府應同樣探討控制人流方法，並考慮調整容許於郊野公園不戴口罩的措施。他又提到，如改於屋邨銷售年花對控制疫情有幫助，可防止不同區的市民聚在同一地方。他說，若措施太極端會影響民生，又指不是叫大家在新年前後不外出，而是要減少聚集同一地方。

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+ 4 + 4 + 4

而於疫苗接種方面，梁子超說推廣接種疫苗要快，並於疫情受控時接種。他指，因接種疫苗會令多人於診所等地聚集，或有傳播風險，而若有副作用或會與感染新冠肺炎的病徵有混亂。他指，疫苗首先供應給高危群組，可減醫療負擔，但對社區傳播效用不大。

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