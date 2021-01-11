確診大廈｜新增患者住址全覽　新填地街26號唐樓累計11人染疫

新冠肺炎疫情持續，本港今日（11日）新增41宗個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，近兩周累計11人確診。 另有一名19歲無病徵男患者，報住青衣已婚警察宿舍，該宿舍在過去14天均無確診個案。元朗「朗屏8號」1座再增兩名患者，累計共三人染疫，料為同住家人。

新填地街26號唐樓爆疫，累計有11名居民確診。（資料圖片）

新填地街26號7名患者均是女性

衞生署於上周五（8日）將新填地街26號列為強制檢測大廈，居民須於今日或之前往檢測。根據最新資料，今日新增的38名本地患者中，有7人報住新填地街26號，全為女性，年齡介乎19至68歲，當中三名中年婦感染源頭不明，但都有病徵，其他四人則是無病徵的隱形病人。

其中編號9274的33歲患者除了報住新填地街26號，也居於油麻地吳松街90號，她是有病徵的患者之一。

資料顯示，由12月30日開始，連同該7名患者，累計共有11人報住新填地街26號。

一名19歲男患者（#9283）報稱住在青衣已婚警察宿舍A座，他並無病徵，與本地個案有流行病學關連。該大廈在過去14天，都未曾有確診個案。

將藍隧道群組 3歲女童染疫

另外，將藍隧道再多二人確診（#9246、9256），群組累計已有34人染疫。新增的兩名患者，前者報住元朗俊賢坊2號恆運樓，是21歲男病人；另一名是3歲女童，在1月9日起發病。

將軍澳藍田隧道地盤再多二人確診，當中一人是3歲女童，整個群組累計已有34人染疫。（資料圖片/李澤彤攝）

朗屏8號再增兩個案

元朗「朗屏8號」1座今日再新增兩宗個案，患者分別是58歲婦人（#9250）及70歲老翁（#9251），後者並無病徵，二人均與本地個案有流行病學關連。其中58歲的確診婦人，除了報稱住在「朗屏8號」外，亦稱住在屯門明偉大樓。

資料顯示，「朗屏8號」1座過去亦有一宗確診個案（#9130），患者為一名29歲女子，感染源頭不明，料為二人家人，即該大廈累計有3人染疫。

確診救護員住美樂花園

另外，青衣救護站有2名救護員確診（#9206、9257），並再有1名救護員初步確診。其中今日確診的52歲男救護員（#9257），在1月10日發病，住在屯門美樂花園8座。

▼近14日患者住所及行蹤▼

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在過去14天，安泰邨錄得二宗確診個案。（資料圖片）

安泰邨再有確診個案

瑪嘉烈醫院職業治療部有小型爆發，一名病人服務助理（#9265）確診。資料顯示，該名確診患者是55歲婦人，報稱住在觀塘安泰邨勇泰樓，自1月8日起發病。

翻查資料，安泰邨昨日亦有確診個案，患者是港九小輪公司59歲男船長（#9240），住在安泰邨恒泰樓，即在過去14天，安泰邨再錄第二宗個案。

紅磡頤和園護老中心有護理員染疫，她報稱住在土瓜灣寶光大廈後座。（余俊亮攝）

護理員住土瓜灣寶光大廈

紅磡頤和園護老中心的染疫護理員（#9252）是46歲婦人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，她與其他職員住在宿舍。資料顯示，她並無病徵，住在土瓜灣寶光大廈後座。