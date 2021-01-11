【先達廣場職員確診】新冠肺炎第四波疫情反覆，每日都有 30～40 人確診，今日衛生署方面更確認，手機集散地旺角先達廣場有兩人初步確診。傍晚現場所見，雖然有店舖拉閘，但整體人流沒有減少，有商戶就表示，最擔憂是無生意。

先達直擊有店鋪拉閘 場內大部份店鋪照常營業

在有人初步確診的消息傳出之後，《香港01》科技玩物頻道記者到現場了解。由於近期 iPhone 12 的炒賣潮已過，先達廣場的人流本身就已經較為稀少，縱然有確診消息傳出，但場內人流無太大變化。

有職員「中招」的店鋪、位於先達地下的 Cyber Shop，目前已經拉閘，而隔壁左右的店則如常運作（蔡浩騰 攝）

記者現場所見，場內傍晚有少數店鋪暫停營業，最多的拉閘鋪位皆只是未有租出，而其他絕大部份店鋪則依然照常營業，亦有繼續收機、賣機的生意👇👇👇

感染風險其次？先達人：「最怕冇生意做！」

記者先後訪問了幾位先達中人，他們在記者到場前已經知悉場內有人確診的消息，然而問及他們對此事最擔心的地方，他們均不約而同地表示憂慮沒生意，其次才對健康風險有擔憂。

店鋪於先達廣場 2 樓的遠傳維修東主，自言與確診者不熟，感染風險不大，但就表示顧客或會因確診消息而避免到先達消費，擔心生意大減（蔡浩騰 攝）

同場加映：WhatsApp即時查詢確診者處所方法

雖然大家已經減少出外，但亦難避免外出，出入任何地方都要小心，可以試用WhatsApp上一個人工智能系統，查找居所或工作地點附近，是否有確診個案踏足過，保平安必學！

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