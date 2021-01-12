新冠疫苗｜中大調查揭去年不足四成市民願接種　倡公布外國經驗

新冠肺炎疫情持續，政府最快於下月開始為市民接種新冠疫苗。不過，中大醫學院一項去年7月進行的研究就顯示，本港只有37%市民願意接種新冠疫苗，當中較年輕的市民接受程度更低，25至34歲的市民的接受率不足25%。研究團隊認為，或因年輕人自覺非高危一族，又覺得接種疫苗「花時間、影響工作」等原因，窒礙他們的接種意願。 研究又發現，如政府推動市民接種疫苗，市民接種的機會會高十倍，提倡政府向市民多作解說，說明年輕患者感染後的風險，外國人接種疫苗後的反應，又可考慮發出接種證書、提供彈性上班安排，以提供誘因令市民接種。

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中大醫學院在本港疫情第三波的高峰期（2020年7月27日至2020年8月27日），進行1,200個電話訪問，了解影響市民接種新冠疫苗意願的各種障礙和驅使因素。

25至34歲群組 最抗拒接種疫苗 長者亦未過半

研究發現，香港成年人的整體新冠疫苗接受程度為37%，遠低於其他國家的60-90%。研究又指，受訪的18至24歲的市民中，有40%願意接種疫苗；但25至34歲市民就只有24.4%，是所有年齡層最低；35至44歲亦僅有28.2%；其後年紀愈大，接受率愈高，但最高亦不超過50%，65歲以上人士只有47.6%的人願意打針。