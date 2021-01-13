新冠肺炎｜再多兩人違檢疫令判囚　23歲女回港即日企圖離境被截

再有兩人因違反強制檢疫令被判刑，本港累計99人因違反檢疫令被法庭定罪。一名23歲女子，去年3月22日抵港，同日企圖離境北上，在深圳灣被入境處職員截獲，被判囚6日，緩刑一年。 另一名22歲男子在未完成14天酒店強制檢疫前，離開檢疫地點及脫下手環，被判即時監禁14天。

一名23歲女子，去年3月22日入境時獲發強制檢疫令，訂明她必須在家強制檢疫14日，惟她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，同日卻企圖離境，在深圳灣管制站被入境處職員截獲，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），1月12日在屯門裁判法院被判處監禁6日，緩刑一年。

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22歲男子除手環離開檢疫酒店 即時監禁14日

另一個案涉及一名22歲男子，他早前獲發強制檢疫令，須在酒店接受強制檢疫14日，但在檢疫令未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年4月4日離開檢疫地點及脫下手環，被控違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），1月12日在東區裁判法院被判即時監禁14日。

據相關規例，上月25日起，所有抵港前21天曾在中國以外地區逗留的人士，需在指定檢疫酒店強制檢疫21天。至於到港前14日曾在內地、澳門或台灣逗留者，不分國籍或旅遊文件，須強制檢疫14天。

累計99人因違檢疫令被定罪

截至1月12日，共有99人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或被罰最高15,000元不等。衞生署發言人重申，違反檢疫令屬刑事罪行，衞生署必定會嚴肅跟進，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。