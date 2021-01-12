新冠肺炎｜鐵路警區港島綫巡邏小隊警員初確診　上周四最後上班

本港新冠肺炎疫情持續，一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊警員今日（12日）初步確診，警方表示，該名警員昨日（11日）不適求醫，上周四（7日）最後一日上班，經衞生署評估後，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測。

一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊警員今日（12日）初步確診。（資料圖片）

警方表示，一名駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員初步確診。他昨日感到不適並前往私家診所求醫，經初步測試後於今日得知病毒呈陽性反應。該名警員於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為上周四。

警方高度關注事件，指出在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；警方會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方；警方亦經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及警方會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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