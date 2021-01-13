兩元乘車優惠｜紅Van納入計劃　商會：非常歡迎　望增4成生意

兩元乘車優惠拓展至60至64歲人士最快於明年首季實施，紅色小巴及街渡亦被納入其中。公共小型巴士總商會主席凌志強今日（13日）在港台節目《千禧年代》中表示，疫情下，不少人不返工返學，紅Van的生意只有過往的兩、三成，而納入優惠計劃，業界十分歡迎，有望將生意提升四成。 公共巴士同業聯會副主席鄧子強在同一節目中表示，對居民巴士（村巴）未能納入計劃中感到失望，認為村巴的管理一直比紅Van更好，「點解餐餐無我哋份？」

凌志強對於紅Van納入優惠計劃表示歡迎。（資料圖片）

凌志強表示，疫情下不少人在家辦公，學生停課，紅色小巴生意只有原來的兩三成。他說，早在2年前就已經都想納入優惠計劃之中，而今次將紅色小巴納入優惠計劃範圍，業界表示歡迎。不過紅色小巴如想加入計劃，需要有定點定線定價錢，且需要加裝錢箱，他說有些可能無法參加，不過目前已經有4成裝了錢箱，並做了一些計劃給運輸署，相信海鮮價的情況會減少。

他指，優惠計劃拓展至60歲，當中不少是上班族，若不納入紅色小巴，會影響7成生意；而得知可以納入計劃中，他相信生意可以提升四成。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強。（資料圖片／楊凱力攝）

對比起紅色小巴，居民巴士未能納入其中，公共巴士同業聯會副主席鄧子強表示失望。他指兩年前就已經希望納入計劃中，又指村巴的管理比紅色小巴更好，且不會海鮮價，亦每個月都提交數據予運輸署。他指未能納入優惠計劃範圍，可能會少三成客人，質疑同樣作為公共交通工具，「點解餐餐無我哋份？」