六旬漢涉強姦女兒的智障友　並與事主及妻女飲茶　被捕後稱好奇

六旬退休漢涉於3年前，趁女兒的一名智障友人到其住所作客時，強姦對方。智障女事主被侵犯時曾問：「幾時食野？」六旬漢回應「做完愛先食」。他侵犯女事主後，更帶同對方，和自己妻女一同飲茶。女事主事後向母親透露遭侵犯，事後報警。而六旬漢被捕後承認因好奇和女事主性交，更反指是對方主動要求。他否認1項強姦罪，以及1項屬交替控罪的與精神上無行為能力人士非法性交罪，案件今（13日）在高等法院開審。

被告楊來，67歲，被控於2018年1月15日，在華富華貴邨某單位強姦X。交替控罪指，被告於同日同地，與精神上無行為能力的事主X性交。X為弱智人士，案發時30歲。

控方讀出開案陳詞，指X和被告女兒在特殊學校認識，亦因此認識被告，X曾多番到被告的華貴邨住所。

被告楊來(右)否認強姦女兒的智障朋友。(朱棨新攝)

先請事主飲汽水再叫她上床

X於案發日再應被告的邀請到其住所，惟該次她不知道被告不在單位內。被告在單位先替X開著電視，又請她飲汽水。他繼而著X上床，脫掉對方褲子，未有使用安全套下強姦對方。X曾推開被告，亦叫「唔好」，但被告未有理會。

事後與事主妻女一同飲茶

此外，X被侵犯時，亦曾問：「幾時食嘢？」被告回應：「做完愛先食」，又謂：「得閒兩個人，放心啦。」至被告的女兒來電相約飲茶，被告才沒有繼續。而被告和X乘搭小巴，與被告的妻子和女兒一同飲茶。由於X當時剛獲發工資，因此支付了100元。

X事後向母親透露遭侵犯，事後報警。被告被捕後，在警誡下承認曾和X性交，但對方同意。他更指，是X主動要求性交。

被告稱因好奇與事主性交

被告又指，並不知道什麼是精神上無行為能力的人，但指多年前透過女兒認識X，第一眼看到X已知道對方是弱智人士，因對方的說話和行為「九唔搭八」，被告亦形容X「痴線」。被告亦指，因好奇而和X性交。

案件編號：HCCC15/2020