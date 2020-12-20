少女多次遭繼父強姦致懷孕　隱忍5年只因繼父是「家中經濟支柱」

江蘇蘇州一名女子張某自17歲起，被繼父張某河多次強姦，但由於繼父是家中的經濟支柱，她一直未報警，直到今年5月在知情高中同學的鼓勵下才決定報案，繼父隨後被逮捕。 近日，蘇州相城法院對該案作出一審判決，張某河因犯強姦罪被判處有期徒刑11年。

經法院審理查明，被害人張某自6歲左右隨母親侯某甲與繼父張某河共同生活至今。2015年至2020年期間，張某河多次以實施暴力相威脅、以教養關係相脅迫，強行與被害人張某發生性關係。

案件中的繼父被判處有期徒刑11年。（示意圖／資料圖片）

法院判決書顯示，經查明，2015年夏天的一天中午，被告人張某河在蘇州市相城區的暫住地，趁家中無人強行與被害人張某發生性關係。後被告人張某河數次趁接送被害人張某就學之際，在蘇州市相城區空曠地段或暫住地家中，強行與被害人張某發生性關係，張某於2015年12月左右（時17周歲）懷孕後流產。

從那時一直到2020年的5年多時間裏，張某河又多次強姦張某，其間張某曾經抵抗過，但是張某河依舊未有收斂。張某在證言中曾經說：

不願意和繼父發生關係，但是母親是殘疾人，弟弟那麼小，繼父是家裏的經濟支柱，如果說出去這個家就沒了。

法院認為，被告人以暴力、威脅等方式違背婦女意志，強行與婦女發生性關係，情節惡劣，其行為構成強姦罪。被告人張某河取得被害人諒解，酌情對其從輕處罰。被告人張某河在被害人係未成年人時即開始實施強姦行為，應從重處罰；被告人張某河作為與被害人有共同家庭生活關係的人員，利用教養、監護關係實施強姦，依法從嚴懲處；被告人張某河多次、長期強姦被害人，依法從嚴懲處。

法院指，綜合上述情節，應認定被告人張某河的強姦行為屬情節惡劣，一審判決被告人張某河犯強姦罪，判處有期徒刑11年。

（北京青年報）