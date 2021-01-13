新冠肺炎｜廣華醫院女病人入院覆檢後才確診　同格一名病人須隔離

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局公布，廣華醫院一名女病人前日（11日）下午經急症室入住婦科病房，當晚首次檢測樣本對病毒呈「不確定」反應，經覆檢後才呈陽性。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，病人檢測結果呈不確定時，院方已即時將病人送往隔離病房，目前情況穩定，但病房同格一名病人被列為緊密接觸者須檢疫。

廣華醫院一名女病人前日（11日）下午經急症室入住婦科病房，當晚首次檢測樣本對病毒呈「不確定性」反應，經覆檢後才呈陽性。（資料圖片）

兩次均是鼻咽及咽喉拭子採樣病人病毒量極低

醫管局公布，廣華醫院一名女病人因身體不適，周一下午經急症室入住婦科病房。她當時並無發燒及出現上呼吸道病徵，晚上檢測結果對病毒呈「不確定」反應，即非陰性及陽性，故翌日再做檢測覆檢，最終呈陽性反應。兩次均是鼻咽及咽喉拭子採樣，患者兩次檢測的病毒數值（CT Value）均超過30，代表病毒量極低。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，廣華醫院一名女病人覆檢才確診。（李澤彤攝）

實施入院篩檢 找出80宗新確診個案

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，病人結果呈不確定性時，醫院已即時將病人送往隔離病房，目前情況穩定，但病房同格一名病人被列為緊密接觸者須檢疫。至於照顧病人的醫護人員均有身穿合適的裝備，過程無涉及高風險醫療程序，所以無員工列為密切接觸者。

何婉霞又主動反駁有傳媒形容入院篩查有「甩漏」，導致病人要檢疫。她強調，公立醫院自去年9月，向入院病人實施篩檢，至今有約20萬人接受檢測，120宗為陽性個案，當中有80宗為新確診個案，反映措施成功堵截數十宗傳播鏈。

博愛醫院中央消毒房一名護士初步確診。（資料圖片）

博愛醫院中央消毒房一名護士初步確診

另外，博愛醫院中央消毒房一名護士初步確診。他於星期六出現喉嚨痛，過去數日在家中休息，昨日到屯門職員診所求診，晚上初步確診。何婉霞指，該名護士屬後勤人員，工作上毋須接觸病人，亦無直接消毒醫院用品，故病人服務沒有受到影響。他工作時亦身穿合適的保護裝備，沒有同事列為緊密接觸者，院方已徹底清潔消毒工作地點，衞生署亦展開個案追蹤的工作。