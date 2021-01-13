新冠肺炎｜邀鍾南山入專家顧問團？食衞局：兩地專家願設機制交流

香港第四波疫情持續，經民聯立法會議員梁美芬在立法會書面質詢中，詢問政府會否邀請內地公共衞生和傳染病學專家鍾南山等加入專家顧問團。 食物及衞生局回覆表示，除委任本地專家顧問團外，政府亦重視與內地專家交流，強調內地及香港專家亦同意設立機制進行交流，就整體疫情及聯防聯控工作更緊密地交換意見。食衞局又指，將會繼續參考本地、內地以及世界各地的專家意見，以科學和理論為本，切合香港實際情況，制訂適合香港的抗疫策略。

食衞局指，由2019年12月至去年12月期間，民政事務總署及地區民政事務處已為超過1900幢三無大廈提供約3300次清潔服務。 （資料圖片）

對於民政事務局局長領導的公眾參與工作小組，食衞局指至今曾開會12次，每次會議皆由民政事務局局長主持，其中小組初期需訂立有關工作的方向，較頻繁舉行會議，及後在進入落實及執行相關工作的階段，則多以電郵及其他方式進行溝通，以切合實際需要及減少社交接觸。

食衞局提及，工作小組透過多個層面推動及宣傳抗疫信息，工作涵蓋業界、地區、加強社區宣傳及參與、統籌捐助物資的派發、以及動員義工協助抗疫工作等。其中工作小組責成民政事務總署及地區民政事務處，為有需要舊樓按實際情況提供免費清潔服務，由2019年12月至去年12月期間，已為超過1900幢「三無大廈」提供約3300次清潔服務。

食衞局指，政府共舉行超過300場記者會和疫情簡報會，強調部門因應疫情發展及抗疫工作的運作需要，適時調配人手應對疫情。（資料圖片/李澤彤攝）

食衞局：共舉行逾300場記者會和疫情簡報會 適時調配人手應對疫情

對於有指傳染病處主任持續超過11個月每天出席疫情簡報會，惟衞生防護中心總監在期內曾休假超過一個月，梁美芬問及衞生署有否檢討署內人員的工作分配是否恰當。食衞局回應時指，政府共舉行超過300場記者會和疫情簡報會，強調部門因應疫情發展及抗疫工作的運作需要，適時調配人手應對疫情，又指同事各有分工，在不同的崗位擔當專業角色，推展部門各項防疫抗疫工作。