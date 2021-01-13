勞動節請願被指違限聚令　梁國雄李卓人等不認罪　稱會提憲法爭議

社民連及工黨8人於五一勞動節在政府總部外請願，要求設立失業援助金，遭警方票控違反限聚令，其中工黨副主席麥德正另被票控沒有按獲授權人員，即一名高級督察的要求出示身份證明文件。案件今（13日）在東區裁判法院開審。所有被告皆否認違反限聚令，麥則承認沒有出示身份證。高級督察供稱，當日8人的距離少於1.5米，他4次警告不果，遂發出告票。他及後承認最初錄口供稱表示曾作3次警告，但應案件主管要求修正為4次。

8名被告：工黨郭永健、麥德正、李卓人、何偉航、社民連黃浩銘、吳文遠、曾健成及梁國雄，同被控於5月1日上午約11時06分，在夏愨道海富中心外參與受禁群組聚集。其中，麥德正另被票控同日上午11時23分，沒有按獲授權人員即高級督察韋鑑洸的要求，出示身份證明文件以供查閱。

黃浩銘、李卓人及梁國雄並無律師代表。所有被告皆否認違反限聚令，他們表示會留待結案陳詞時提出憲法爭議，而麥德正就沒有出示身份證明文件認罪時，謂：「無謂爭拗、浪費時間啦！認呀呢個。」

李卓人、梁國雄及吳文遠離庭讓記者拍照時都有保持一定距離。(林樂兒攝)

高級督察韋鑑洸供稱，當日早上約11時，社民連及工黨的人在海富中心外辦公眾活動，攜有揚聲器及橫額，要求政府設立失業援助金，並指遊行自由不應受警方規限，活動引來記者及市民聚集。

韋指，8名被告按社民連及工黨成員身份分為4人一組，兩組人各自拿著一幅橫額，目測各人距離少於1.5米，而他們拿起橫額前後均有交談。韋又稱初期就限聚令警告他們，眾人有回應限聚令警告一事，並與警方爭論。

韋警員續道，8名被告隨後手持橫額起步，前往添馬公園及政府總部的電梯，沿途梁國雄以揚聲器發言，其他人和應。被問及8名被告是否分為兩組，韋答道：「我會稱之為一組，只不過係4個人攞住兩幅橫額。」

他稱，到達電梯時作第3次警告，及後離開電梯後在天橋截停8人，表明會出限聚令告票。期間工黨4人表現激動，嘗試離開，警方遂作出第4次警告，並要求出示身分證以出告票。

審訊再續。

案件編號：ESFS5-12、ESS18472/2020