「阿叻」陳百祥被指12人飯聚涉違限聚令　區議員發起聯署促警徹查

第四波新冠肺炎疫情肆虐，二人限聚令橫跨聖誕和元旦。有傳媒拍攝到去年獲頒授銅紫荊星章的藝人陳百祥，在平安夜與妻子黃杏秀及親友共12人，到西貢鹽田梓一所餐廳食私房菜，涉嫌違反限聚令。至於相關食肆的名字，記者在持牌食肆名單上未能搜尋得到。 荃灣區議員劉卓裕發起聯署，強烈要求警方依法辦事徹查陳百祥涉嫌違反限聚令。他稱，陳百祥作為香港著名演藝人員並獲頒授銅紫荊星章，絕對有責任以身作則，不應作出涉嫌違法、有損授勳制度名聲的行為，促請警務處處長鄧炳強公平嚴明徹查案件。 警方回覆《香港01》時指並沒有接獲相關的報案記錄，而《香港01》亦已向陳百祥查詢，暫時未有回覆。

劉卓裕表示，疫情下各人為防疫有所犧牲，如醫護人員在前線為港人把關、子女為降低年邁父母確診風險而不敢見面等，但獲頒授「荷蘭水蓋」的陳百祥竟於平安夜涉嫌違反限聚令，形容是「好離譜」。他稱事件迴響不大，警方無理會，因此決定發起聯署。

他質疑政府和警方雙重標準，前立法會議員陳淑莊去年涉酒吧聚會被告上法庭，但陳百祥被爆出涉12人飯聚，政府「講都唔講」。

警方指無報案記錄 呼籲市民守法防止疫情擴散

就陳百祥懷疑違反限聚令事件，警方回覆《香港01》時指並沒有接獲相關的報案記錄。

警方表示，目前疫情嚴峻，警方會與其他政府部門繼續積極攜手抗疫，並會按既定程序，及考慮實際違規情況，根據《預防及控制疾病條例》（第599章）所訂明的罪行，與相關政府部門採取適當的行動。

警方又提醒要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要，呼籲市民遵守規例，並提醒身邊人守法，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作努力。

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