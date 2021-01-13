新冠肺炎｜政府更新回港易預約系統　1.14日起全天候開放接受預約

政府今日（13日）公布，參考回港易計劃實施至今的預約及通關情況後，決定從明日（14日）起，全天候開放預約系統，方便市民隨時預約。可明日起可預約即日至本月24日的名額。其後系統會每逢周三零時起，開放下一星期的名額供市民預約。

「回港易」計劃在去年11月23日起實施，至今有逾萬名港人透過計劃回港，可免檢疫14天。（鄭子峰攝）

政府自去年11月23日起實施回港易計劃，至12月底已有接近兩萬名港人透過計劃回港，獲豁免強制檢疫。系統原本只在指定時間開放，市民登入申請網站、輸入及遞交所需資料後，即可在預約時間內返港。深圳灣管制站每日名額3,000人、港珠澳大橋管制站每日名額2,000人。

回港易系統明天更新停半小時

港府公布，回港易網上預約系統會在明日（14日）零時起暫停服務約半小時，進行系統更新，之後市民可全天候預約即日至本月24日的回港名額。

其後每逢周三零時起，再開放下一星期的時段名額供市民預約。即1月20日零時起，可預約當天至本月31日的名額。

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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回港前須上傳陰性檢測至衞生署電子健康申報系統

政府發言人提醒，以回港易計劃返港的香港居民，必須符合所有指明條件，包括回港前14天不曾到過香港、廣東省或澳門以外地方；須出示政府認可醫療機構的陰性檢測證明；以及按回港易名額上列明的預約日期及口岸回港，才可在抵港時獲豁免14天強制檢疫。

為確保過關順暢，出發回港前24小時內，應將有效陰性檢測結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」傳予衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表，以取綠色二維碼。

有關回港易計劃詳情，可瀏覽網頁或致電熱線3142 2330查詢。