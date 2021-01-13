新冠肺炎｜兩男違檢疫令　七旬翁回港同日赴食環署續牌判刑2周

衞生署今日（13日）公布，兩名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於裁判法院被判刑。其中一宗個案涉及一名70歲男子，涉於去年6月15日，抵港獲發強制檢疫令後，同日在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，到食物環境衞生署處理續領牌照事宜。該男子今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁兩星期。

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衞生署指，首宗個案涉及的70歲男子於去年6月15日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日，惟他同日卻赴食環署申請續牌。他被控違反相關規例的第8（4）及8（5）條，今日於九龍城裁判法院，被判處即時監禁兩星期。

第二宗個案涉及一名63歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，涉案男子在無合理辯解，及未取得獲授權人員許可下，於去年6月21日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於粉嶺裁判法院被判罰款3,000元。

一名70歲男子涉違反強制檢疫令，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁兩星期。（資料圖片）

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衞生署發言人表示，截至今日共有101人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

衞生署又強調，由去年2月8日起，所有在到港前14天，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由去年12月25日起，所有於到港前21天，曾在中國以外地區逗留的抵港人士，需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。