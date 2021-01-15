新冠肺炎｜林正財：料院舍長者將接種BioNTech疫苗　先解凍再運送

政府最快於下月為市民接種新冠疫苗，目前最快有望供港的是BioNTech及復星的mRNA疫苗，不過這款疫苗需保存於攝氏零下70度，注射前需先解凍及稀釋，步驟較繁複。 疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，屬於高危群組之一的院舍長者應該會獲安排接種BioNTech的疫苗，政府傾向先於疫苗接種中心或醫院解凍疫苗，再運到各間院舍，不排除在院舍內稀釋，但工序都由外展隊負責，不會為院舍加添壓力。他又指，政府在聽取業界意見後，認為不應一次過為同一間院舍的院友接種疫苗，分批注射可以以便觀察接種後有無不良反應，做法更佳。

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同一院舍院友分期接種 以觀察反應

林正財表示，新冠疫苗顧問專家委員會下周一將開會，審批BioNTech疫苗的緊急使用申請，他預料院舍長者會獲安排接種BioNTech的疫苗。對於處理BioNTech疫苗的技術問題，他稱，政府傾向先於疫苗接種中心或醫院解凍疫苗，再放於攝氏2至8度的容器內運到各間院舍，不排除在院舍內稀釋，但工序都由外展隊負責，不會為院舍加添壓力。

他又指，政府在聽取業界意見後，認為不應一次過為同一間院舍的所有院友接種疫苗，因為會對該院舍構成營運壓力，或影響長者日常的起居飲食、洗澡等活動，加上注射疫苗後需觀察反應，「如果院友數目細啲，有喺事上嚟應對都易啲。」他認為，雖然分批打較花時間，但並非做不到，亦可照顧到院舍需要。