台陸委會：若台人打大陸疫苗健康受損　回台仍會予以醫治

大陸日前宣布在陸台人是新冠疫苗上市後接種的優先群體，此後，國台辦表示，在大陸的台灣人可以自願接種疫苗。不過，日前，有台媒引述兩岸人士稱，「大陸台商是被迫接種中國疫苗」。 對此，台陸委會發言人邱垂正14日呼籲稱，在大陸的台人應多關注疫苗風險信息，審慎評估在陸施打疫苗的安全性與必要性，並強調「如果國人發生健康受損的情形，相關人員回到台灣仍會予以照顧醫治」

關於部分台商呼籲有疫苗泡泡、春節泡泡，邱垂正強調，目前疫情轉趨嚴重，不是討論這個問題的時候。（楊家鑫／多維新聞）

1月14日，台陸委會舉辦例行記者會。今年是陸委會十三週年，陸委會發言人邱垂正表示，陸委會成立以來，都依循主流民意，致力於維護台海和平、穩定現狀，堅定捍衛國家主權、台灣民主與民眾的福祉。未來陸委會仍會本於職責，繼續以負責任的態度，穩健推動兩岸事務。他又呼籲陸方要務實面對現實，改變處理兩岸關係的態度，正視蔡英文一再重申，本於尊重善意、理解的態度，透過不預設前提的建設性對話，共同探討和平相處之道。

早前，有台灣媒體引述消息人士稱，台商是被迫接種大陸的疫苗。對此，邱垂正指出，最近中國大陸疫情升温，河北、遼寧等疫情嚴重，並傳入周邊省市。各省市陸續推出延長隔離檢疫天數、管制交通人流、提倡在地過年等措施，以防止疫情繼續擴散。

他表示，部分台商協會也建議，台人春節返鄉應考慮疫情風險，減少跨境移動。台灣中央流行疫情指揮中心也多次說明，各國接種疫苗後的效力如何，目前都沒有看到完整的科學證據，並實施秋冬防疫專案加強邊境管理，相信目前不應該是考慮疫苗泡泡或是春節泡泡的適當時機。

邱垂正也再次提醒，在陸台人為了自身健康安全，應多關注接種疫苗的相關風險之信息，審慎評估在陸施打疫苗的安全性與必要性。並強調，「如果國人發生健康受損的情形，相關人員回到台灣仍會予以照顧醫治」。

對於台灣人在大陸接種疫苗問題，陸委會曾批評「將台灣人民視為疫苗試驗品」。對此，國台辦發言人朱鳳蓮4日在記者會上回應稱，陸委會相關說法是蓄意污衊抹黑。此後，朱鳳蓮13日又在發布會上指出，身在大陸的台灣人可自願申請接種新冠疫苗。