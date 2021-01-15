新冠疫苗｜梁栢賢：設18至20個疫苗接種中心　未必覆蓋離島

政府計劃於下月啟用疫苗接種中心，為市民接種BioNTech及復星的mRNA疫苗，料為期半年。疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示，政府正物色場地，希望設立到18至20間中心，惟離島較為偏遠，未必能夠支援得到，離島居民或需等待其他疫苗抵港。他指，政府現時正招募有意承辦的醫療機構，評審標準中最主要的一項，是這些機構有無能力提供長期服務。

梁栢賢是醫院管理局前行政總裁，現時是新冠疫苗接種計劃專責工作小組成員。 （資料圖片／李澤彤攝）

接種需預先登記 即場登記恐失預算

梁栢賢稱，政府正物色場地，希望設立到18至20間疫苗接種中心，體育館是考慮地點之一，而若有私家醫院、非政府機構（NGO）願意借場，政府亦會考慮，但亦需視乎同區會否已物色到場地。被問到會如何在離島區設接種中心，他坦言離島較為偏遠，「諗緊點樣支援，可能一開始未必支援到」，離島居民或需等待其他疫苗抵港，「如果科興疫苗只係遲一、兩個月到，咁都無咁急（於離島開設接種中心）。」

對於是否接受市民即場登記（walk-in）的問題，他稱較為複雜，因為BioNTech的疫苗需解凍及稀釋，由一份變五份，如市民一早於網上登記，中心才可預早準備當天需注射的份量，但倘接受即場登記，或會有疫苗被浪費。他認為少量的即場登記「無所謂」，例如長者，但實際上如何處理即場登記市民仍未有定案，中心屆時或會邀請及協助市民即時於網上登記，翌日再打針，又或者會邀請市民到其他場地接種其他疫苗。他強調網上登記也能方便市民預約第二針的接種時間，政府會多做宣傳，鼓勵家人及社區人士協助有需要的人在網上預約。

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招募承辦商：主要評估是否有能力維持服務

梁栢賢表示，政府現時正招募有意承辦的醫療機構，料不會以招標形式進行，食物及衞生局正研究一些客觀評估的標準，「（承辦商）預幾多人手，係咪合理價錢，最主要評估佢哋有無能力維持咁耐服務」。工作小組認為，承辦商若本身已是一個團隊，合作性、運作順暢度都會較理想，「因為要識稀釋（疫苗）、打針、急救，唔好呢個醫生又唔識嗰個護士。」有醫療機構稱政府要求接種中心的醫護人手有40至50人，需求之大有點吃力，梁栢賢稱，中心內的每個注射站或不需3名護士，只需1名也可，非醫護人員亦可提供協助。

被問到如何訂定每間中心每天需注射2,500劑疫苗的目標時，他稱在評估整個流所需時間後，認為每間中心若有10至15個注射站，可以為這個數量的市民接種到疫苗。疫苗接種中心預計只會為市民接種BioNTech的疫苗，而這款疫苗將於下周一交由顧問專家委員會審批，梁栢賢稱如獲得通過及食衞局局長發出許可，工作小組就會敲定疫苗處理、中心人手等細節。

政府計劃於下月啟用疫苗接種中心，為市民接種BioNTech及復星的mRNA疫苗，料為期半年。 (資料圖片)

另外，據了解政府有意購買的第四款疫苗，是美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗，技術屬於「重組蛋白」。梁栢賢稱，未能確定消息是否真確，但這款疫苗有效率不錯，惟公司規模較細，未知能否大量生產及供應香港。至於近日有人建議購買國藥疫苗，他指政府可以考慮，能為市民提供多一種選擇是好事，但或有人質疑現時採購量已達2500萬劑，擔心會浪費疫苗。