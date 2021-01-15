新冠疫苗｜俄羅斯「衛星V」帳號遭Twitter短暫封鎖

俄羅斯的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗「衛星V」（Sputnik V）的Twitter帳號1月14日被指出現「一些異常活動」，因而遭短暫封鎖，現已經回復正常。

Twitter在14日較早時臨時封鎖「衛星V」帳號，並通知用戶，稱Twitter在頁面上看到「一些異常活動」，不過之後已經解封，並獲「衛星V」帳戶管理人員留言致謝。

Twitter restored access to @sputnikvaccine account and explained that they restricted the account due to a possible security breach from Virginia, USA.

Thank you, @Twitter!



Please follow us to see how #SputnikV fights #COVIDー19 , saves lives and restores economies. pic.twitter.com/tsnOGgKNnz — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

「衛星V」的帖文指，Twitter解釋，帳戶被限制使用是由於美國維珍尼亞州（Virginia）可能存在安全漏洞。Twitter其後在一份聲明中指：「這個帳戶被自動垃圾郵件過濾器暫時鎖定為錯誤。這一行動已被扭轉且帳戶現在已全面運作」。

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