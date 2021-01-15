科興疫苗保護率低可轉購國藥？　藥劑師：國藥仍未公布完整報告

政府現時向三間藥廠訂購新冠肺炎疫苗，其中原本預計最先抵港的科興疫苗，其保護率僅有50.38%，亦未公布完整數據，近日有人提出港府可以改為採購使用同一種疫苗技術的國藥疫苗。 雖然國藥在上月底曾公布，其疫苗第三期臨床測試的有效率為79%。但據了解，國藥至今仍未公布該測試的完整數據報告。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，完整的報告會有不同年齡人士的有效率、副作用等資料，亦已交由同行作評審，證明數據是有證據支持，較為可信及中立。他認為，政府在購入國藥疫苗前，必須先取得該疫苗於臨床試驗的安全性及有效性數據。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗。（資料圖片／新華社）

近日有立法會議員向政府質詢，為何未有採購國藥疫苗。而香港大學深圳醫院院長盧寵茂亦認為，港府可尋求內地政府協助，購入國藥疫苗。雖然國藥在上月底，曾公布其疫苗第三期臨床測試的有效率為79%，但據了解，國藥至今仍未公布該測試的完整數據報告。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，近日曾經建議港府再聯絡國藥，嘗試爭取為香港提供疫苗，但他向《香港01》表示，大前提是國藥要提供臨床試驗的安全性及有效性數據。他稱，一般藥廠對外公布疫苗的有效率時，會同步公布完整報告，方便傳媒、學者了解及分析，但國藥在上月底透露保護率後，至今仍未公布報告，「唔知係咪做緊，最好一個月內應該有報告。」

崔解釋，完整報告會有不同年齡人士的有效率、副作用等資料，亦已交由同行作評審，「有證據去支持啲數據，咁啲數據先中立、可信」。他補充，有關報告會刊登於學術期刊，在報告刊登前，相關期刊會先邀請專家作評審，因此有關報告是否在權威期刊刊登，也是考慮因素之一。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢就認為，政府可以考慮國藥疫苗，能為市民提供多一種選擇是好事，但有人或質疑現時採購量已達2,250萬劑，擔心會浪費疫苗。