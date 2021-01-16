限聚令｜食肆業界估計農曆年後數千餐廳結業　冀推有限度晚市堂食

第四波疫情來襲，港府收緊限聚令措施，要求餐廳暫停晚間堂食，在年尾傳統上較多慶祝節日的日子來說，屬餐飲業「賺錢」的時間，現時卻只能靠外賣吊命度日。香港現代管理飲食專業協會會長胡珠表示，很多食肆蝕本經營了整年，原本希望過年檔期賺回一些收入，現時卻失去希望，要求政府考慮在農曆年期間，短暫放寬食肆營業限制，「你要我晚上10時，甚至9時關門都想做！」，相信業界都願意加強配合防疫措施，他亦會督促食肆業界繼續加強防疫。

每年年底至第二年年初為酒席高峰期，疫情影響下，港府要求餐廳晚市暫停，這種愉快聚餐的情景，現時難以看到。（資料圖片）

胡珠在節目上多次提到，業界對於港府一年來的要求及呼籲，會即時跟從、響應，「行動亦最快」，期望港府可回應餐飲容許晚市可5至6人一枱，「一日兩制」容許有限度的晚市堂食供應，令業界不至於「完全無得做」。他又指，整年來的經營困難，部分業主體諒情況，租金一減再減，但部分個別業主在食肆情況嚴峻下，仍鐵石心腸，堅持分毫不減租金，要求政府官員幫忙再呼籲業主。

他又說，本來不少餐廳期望於年底至年初的「黃金時間」，可以有更多生意以彌補一年來的損失，現時已事與願違，估計有數千間食肆於農曆年後結業，「好難捱，晚市係佔7成至8成，佔生意額好高，而家只係死捱，酒樓影響最多。」

胡珠說，本來不少餐廳期望於年底至年初的「黃金時間」，可以有更多舞生意以彌補一年來的損失，現時已事與願違。（資料圖片）

稻苗學會主席黃傑龍在同一節目表示，年尾本來是餐飲業界黃金檔期，但食肆禁堂食措施由聖誕維持至新年，估計業界生意跌了7成，中式酒樓失去團年飯、團拜、春茗等生意，更大跌9成，損失慘重，又指現時不能提供堂食下，業界失業率和就業不足率都很高，部分人只能領3分1人工的。他指，理解政府要抗疫，但應該要有更明確的目標，不是單單以無了期維持防疫措施，「好似強力抗生素咁，食到一段時間都要停架！」若港府決心清零，相信市民和業界都願意配合。

稻苗學會主席黃傑龍在同一節目表示，年尾本來是餐飲業界黃金檔期，但食肆禁堂食措施由聖誕維持至新年，估計業界生意跌了7成。（資料圖片）

另外，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春於節目中表示，理解政府要控制疫情取消年宵市場，有不少花農已經訂了貨、準備好攤位，現時大失預算，或考慮租用市面的空舖售賣年花，「內地取消花市都俾市民小區買花，其實我地都可以做到架！」。本地花農李運強則說，取消花市，但批評政府應變不足，令花農叫苦連天，要求政府考慮容許在社區售賣年花並做到相應安排。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春於節目中表示，理解政府要控制疫情取消年宵市場，有不少花農已經訂了貨、準備好攤位，現時大失預算。（資料圖片）

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