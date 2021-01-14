限聚令｜何栢良質疑商場提早關門成效　倡先商討控制人流

食物及衞生局局長陳肇始昨日（14日）於立法會會議中稱，當局正研究商場等處所提早關門，消息一出隨即引發爭議，商界等亦有所意見。港大感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，在第四波疫情當中，三分之一個案為不明源頭，惟當中並無涉及與商場相關的感染群組，質疑提早關商場的成效，而做好商場人流管理控制更為重要。

何栢良表示，留意到不少商場現時於晚上8時已關門，人流不算太多，加上第四波疫情襲港至今，並未發現有個案因市民逛商場而引起，質疑成效。（資料圖片）

何栢良表示，留意到不少商場現時於晚上8時已關門，人流不算太多，加上第四波疫情襲港至今，並未發現有個案由逛商場引起，質疑做法成效，「商場人流數據你有無？如果真係人山人海，你又唔同商界溝通先，係咪計劃一下人流管理措施較適合？」

認為港府認先對於在聚集的外傭加以不同渠道作宣傳及有必要時執法，較為有效。（資料圖片/黃舒慧攝）

何栢良︰禁外傭於公眾地方聚集說法無科學根據

另外，昨日立法會議員、民建聯葛珮帆在立法會大會上口頭質詢，指至今已有多名外傭感染新冠肺炎，而假日有大批外傭在公眾地方集會和聚餐，認為要考立法規管外傭宿舍衞生情況，及禁止外傭在公眾地方聚集。何則認為，現時外傭的確診百分率約0.06%，當中部分來港前已感染，基數較全港感染率低。何認為，港府應對在外聚集的外傭，可用不同渠道宣傳及於必要時執法，「你咁做只係針對佢地，但有否效用？根本無科學根據。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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他又指明白政府及大眾想盡將確診數字「清零」，但要用有效方法，如港府對確診人士的強制檢測提高，及限制出入境等，令市民說服可同心抗疫。