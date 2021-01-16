前「包山王」黎志偉攀如心廣場75樓止步 ：剩一雙手也要實踐夢想

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉，繼2016年成功攀上獅子山後，今日挑戰攀登約320米高、共89層的荃灣如心廣場，為脊髓損傷患者籌款。整個過程歷時超過十小時，惟入夜後風勢增強，上下繩索打結，約晚上8時半，黎在高空停滯約一小時，最終因擔心安全問題，在約75樓止步，攀爬超過250米。 黎志偉之後接受訪問，對於未能成功登頂感到遺憾，但已盡力而為，寄語大眾「有夢想，就要實踐，盡管只有一雙手。」

高空寒冷 雙腳成冰條

在荃灣如心廣場外牆攀登超過十小時後，黎志偉晚上接受記者訪問，他神色尚可，但十隻指頭幾乎紮上繃帶。

長時間在半空，天氣寒冷，風勢強勁，他形容，雙腿已變成「冰條」，在空中搖擺，令他感到暈眩，需經常拍打頭部，提醒自己保持清醒及冷靜，維持攀爬節奏，「唔好諗太多」。

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空中滯留一小時進退維艱 決定止步

不過，黎志偉指，攀爬踏入最後階段時，身體再度出現抽筋，他並不想放棄，惟現場風勢太大，上下繩索打結，在空中停滯約一小時，仍然未能解結，進退為艱，更感覺體溫流失快，為免增加各方風險，決定在75樓、約250米的位置止步。

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寄語大眾：有夢想就要實踐

他指，要決定止步感到掙扎，坦言未料如此告終，多次表示感到遺憾，但直言要成功登頂，需要天時地利人和，畢竟年紀大，體力減退，難料能否再攀登挑戰，但會考慮，「人生有好多嘢預計不到嘅因素，只能盡力而為。」他又寄語大眾，「有夢想，就要實踐，盡管只有一雙手。」

籌款望達600萬元

今次活動同時為香港大學矯形及創傷外科學系籌款，購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者。大會指，最終籌得275萬，連同配對捐款，期望可達到600萬。