前包山王黎志偉坐輪椅攀如心廣場　因強風75樓止步遺憾未登頂

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉繼於2018年成功攀上獅子山後，今日（16日）挑戰在輪椅上攀登高約320米的荃灣如心廣場。位於荃灣楊屋道8號如心廣場高度與法國的埃菲爾鐵塔相若，今次的挑戰更是世界首位輪椅人士攀登摩天大廈。 主辦單位表示，攀登於早上10時15分正式開始，現正攀爬最後一段，本來預計在今晚8時前「登頂」。今次挑戰會為香港大學矯形及創傷外科學系籌款購買「機械腳」等復康儀器，幫助脊髓損傷患者及行動不便的病人。

前「包山王」黎志偉攀如心廣場75樓止步 ：剩一雙手也要實踐夢想

黎志偉已攀爬了超過10小時，在晚上8時24分，已在空中同一位置懸空近一小時。由於現場風太大，風速達每小時42公里以上。現場主持表示，由於攀登繩打結，令黎志偉無法繼續往上攀爬，由於溫度不停下降，主辦機構擔心黎志偉有機會失溫，工作人員已將他慢慢帶回去65樓的第二段防火層的安全位置，黎志偉最終被迫無奈放棄挑戰，他事後亦表示心有不甘，望有機會可再挑戰。

▼黎志偉坐輪椅 挑戰攀登320米高荃灣如心廣場▼

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現場有十多名市民駐足，見證黎志偉起步。市民李女士表示，剛好經過附近，知悉黎志偉挑戰創舉，故前來支持。她指，黎即使因意外傷殘，仍然表現堅強，「好多人會沮喪，但佢企番係身」，十分欣賞。

另一名市民陳先生表示，一直有留意黎志偉的經歷，欣賞他堅毅不屈，今早特意前來「撐場」。

原定於上周六（9日）舉行的「城市攀登300+」活動，因天氣未如理想，基於安全考慮，大會決定延期舉行。經商討並參考天文台預測後，活動改今日舉行。攀登荃灣如心廣場的黎志偉是前香港精英運動員，更是本港第一位能登上世界排名第八的攀石運動員。

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惟2011年因車禍令當時28歲的黎志偉從此下半身癱瘓，他並沒有放棄，不但重拾攀石教練的工作，更成為輪椅攀登者，於2014年獲頒香港十大傑出青年殊榮。他亦於2018年坐著輪椅，單憑雙手之力攀上獅子山，過程拍成紀實片《結 · Crux》，其經歷亦被改編成港產片《獅子山上》。

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位於荃灣楊屋道8號的如心廣場高高約320米，與法國的埃菲爾鐵塔相約。（資料圖片／余睿菁攝）

2020 年是極不容易的一年，我希望藉今次攀登挑戰，於新年之始實現自己的夢想，並鼓勵香港人即使在艱難時候，仍然要相信自己、心存盼望、攀返上去 。同時，我亦希望用行動喚起市民大眾對殘疾人士的尊重 ，促進社會共融 前「包山王」黎志偉

數年前他腦海開始浮現出輪椅吊在高樓大廈外而背向香港城市的一個畫面，因而決定挑戰攀爬摩天大廈 ，挑戰成為世界首位輪椅人士攀登摩天大廈的勇者，希望實現自己的夢想，並寄語每一位香港人要「心存盼望、攀返上去 」。

是次活動由華懋集團作為活動的主要合作機構，更設「配對捐款」， 華懋會捐出與市民大眾總捐款金額相應的善款數目予受惠機構，捐款目標為 300 萬港元。

港大醫學院矯形及創傷外科學系捐款網頁，截止日期為2月6日(星期六)，查詢詳情可致電 2255 4107。市民可在「Ignite Community Services」及「黎志偉」面書專頁收看直播。

●積極與兒子生活●

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【黎志偉爬獅子山的經歷被編為電影《獅子山上》，由林德信及衛詩雅主演】