酒吧業界恐三月爆結業潮6000人失業　冀強制顧客用安心出行下復業

本港第四波疫情持續，食肆晚上6點後禁堂食令延長至本月20日，酒吧、party room等場所須關閉。酒吧業界指，第四波疫情至今未有緩和跡象，而持牌酒吧停業變相助長市民到無牌酒吧消費，故認為酒吧停業對控制疫情毫無幫助。香港酒吧業協會副主席錢雋永指，若業界未能在農曆新年復業，同時未收到政府第四輪防疫抗疫基金資助，於3月時將會出現酒吧結業潮，約6,000名基層員工會因此失業。錢雋永稱，業界願意勸喻顧客安裝「安心出行」配合防疫政策，並提醒顧客掃碼後才可光顧。

第四波疫情以來，酒吧業界至今已被政府勒令停業一個半月，但疫情至今仍未見有緩和跡象。（羅君豪攝）

第四波疫情以來，酒吧業界至今已被政府勒令停業一個半月，但疫情至今仍未見有緩和跡象。香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，酒吧停業對控制疫情毫無幫助，他指飲酒是香港文化的一部分，是部分港人的「剛性需求」，政府勒令持牌酒吧停業反而會令這些人光顧無牌酒吧，引發無源頭個案，令持牌酒吧停業的「犧牲」變得毫無意義。

酒吧從事員走投無路：係咪要我哋一家大細攞綜援？

錢雋永稱，自第四波疫情停業以來，已有約140間酒吧因財政問題結業，如若酒吧業在農曆新年前未能復業，錢預計3月時將會出現酒吧結業潮，約6,000名基層員工會因此失業。酒吧分區經理Alan表示，自己從業已有20年，稱「冇諗過會咁灰。」現時需借貸渡日，甚至無力為兒子添置新衣。酒吧負責人Anny亦稱，自己從事酒吧業10年，一直以來都是靠自己「揾食」，現時酒吧長期停業，她詰問政府：「係咪要我哋一家大細攞綜援？」

錢雋永冀政府體諒業界，盡快讓酒吧復業，強調酒吧業會全力配合政府防疫措施，包括量體溫、二人限聚令、限時營業等政策，並願勸喻客人下載「安心出行」，要求他們掃碼才可光顧。（羅君豪攝）

酒吧會配合政府防疫政策 勸喻客人下載「安心出行」

錢雋永冀政府體諒業界，盡快讓酒吧復業，強調酒吧業會全力配合政府防疫措施，包括量體溫、二人限聚令、限時營業等政策，並願勸喻客人下載「安心出行」，要求他們掃碼才可光顧。