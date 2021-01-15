新冠肺炎｜酒吧業界稱停業反助長無牌經營　葉劉淑儀要求加強執法

本港第4波疫情持續，食肆晚上6點後禁堂食及口罩令延長至1月20日，酒吧、party room等場所須關閉，多個行業生意大受打擊。 新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（15日）在facebook發文，關注酒吧業界疫情困境。酒吧業界指，持牌酒吧停業未有減低市民外出消遣的意欲，反助長無牌酒吧及派對房間的營運，葉劉要求當局加強執法，打擊無牌酒吧及派對房間的營運。

有業界人士仍未收到次輪第二期資助

葉劉淑儀表示，昨日聯同新民黨社區發展主任廖添誠，與香港持牌酒吧會所聯會的代表進行視像會議。葉劉指，自去年初疫情爆發，酒吧行業多次被政府強制停業，生意及員工生計受到嚴重影響。雖然政府已推出四輪防疫抗疫基金資助業界，但仍有業界人士未能收到第二輪第二期的基金資助，令他們十分無助。

近日警方搗破多間無牌賣酒處，與會酒吧代表指，事件反映持牌酒吧停業未有減低市民外出消遣的意欲，反而助長無牌酒吧及派對房間的營運。業界認為，派對房間現時沒有特定的牌照規管，未能遏止疫情及保障市民健康，質又疑為何派對房間能夠獲得特區政府的資助。

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業界強調，持牌酒吧業界願意配合政府防疫要求，又提出一系列建議，如強制要求每位客人進場前必須掃描「安心出行」二維碼、規定客人除飲食期間外必須佩戴口罩等，希望政府接納，讓他們早日復業。

葉劉淑儀表示明白業界苦況，將要求當局加強執法，打擊無牌酒吧及派對房間的營運，並敦促特區政府盡快發放第二輪第二期防疫抗疫防疫基金，協助業界渡過難關。