新冠肺炎｜油尖旺區疫情大爆發　政府︰逾7100居民已接受檢測

撰文：曹家駿
最後更新日期：
新冠肺炎疫情依然嚴峻，根據衞生署資料，連日大部份個案來自油尖旺區。根據十五日及十六日發出的強制檢測公告，有22座在油麻地及佐敦指定區域的大廈被納入強制檢測範圍。
政府聲明指，今日有超過660名居民依強制檢測公告的規定到指定地點接受檢測；另有超過3180名居民自願檢測。兩日（16日及17日）合共有超過7100名居民接受檢測。
根據政府強制檢測公告，任何在一月四日至一月十七日期間曾身處納入強制檢測公告的大廈超過兩小時的人士，須於二○二一年一月二十日或之前接受檢測。
▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼
+13
+13
+13
被納入強制檢測公告的大廈包括︰
香港新界荃灣青山公路深井段 41-63 號麗都花園 2 座
香港九龍紅磡溫思勞街 63-73 號安泰大廈
香港九龍油尖旺白加士街 98 號金威廣場
香港九龍油尖旺新填地街 45A-47 號
香港九龍油尖旺上海街 105-111 號統一大廈 B 座
香港九龍油尖旺吳松街 67-77 號金寶大廈
香港九龍油尖旺南京街 3-5 號懷高大廈
香港九龍油尖旺炮台街 11-17 號常安大廈
香港九龍油尖旺渡船街 17-18 號
香港九龍油尖旺廟街 157-159 號