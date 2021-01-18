新冠肺炎｜油尖旺區疫情大爆發　政府︰逾7100居民已接受檢測

新冠肺炎疫情依然嚴峻，根據衞生署資料，連日大部份個案來自油尖旺區。根據十五日及十六日發出的強制檢測公告，有22座在油麻地及佐敦指定區域的大廈被納入強制檢測範圍。

政府聲明指，今日有超過660名居民依強制檢測公告的規定到指定地點接受檢測；另有超過3180名居民自願檢測。兩日（16日及17日）合共有超過7100名居民接受檢測。