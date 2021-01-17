新冠肺炎｜今日增55宗確診　初步確診80多宗　不少來自油尖旺區

新冠肺炎疫情反覆，油尖旺區更出現大爆發，需要強制檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）表示，截至凌晨，過去24小時本港新增55宗個案，當中4宗輸入個案，本地個案中則有16宗未有源頭；油尖區亦有多4宗確診。她續指，初步陽性有約80多宗，暫時未有相關個案的詳情，不過當中有不少從油尖旺區的強制檢驗中發現，形容發現更多確診個案是預料之內，但直言：「數字好似多咗啲」。 另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，明愛醫院舒緩病房的一名護士昨日初步確診，由於該護士沒有接觸確診病人，其居所亦是強制檢測的範圍，故認為護士從社區感染的機會確大，暫時亦無病人列為密切接觸者。

51宗本地個案 16宗無源頭



張竹君表示，51宗本地個案中，16為未有源頭，35宗與其他個案相關，包括3宗中九龍幹線群組新增3宗、將藍隧道群組再多4宗。她續指，油尖旺的強制檢測範圍中，亦增4宗個案，患者分別來自南京街懷高大廈、炮台街常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157-159號。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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油尖旺初確個案 不少來自臨時檢測



張竹君指，在油尖旺的強制檢測範圍中，由12月抵至今大約有99多宗個案。她續指，今日有約80宗初步確診個案，不少檢測結果來自油麻地臨時檢測中心，相信主要為當區居民，直言：「搵到多啲個案都係少少預期之內，咁雖然個數字就好似真係多咗啲」。

明愛醫院一名居油尖旺區護士染疫 何婉霞：較大機會社區感染



另外，何婉霞表示，明愛醫院舒緩病房的一名護士昨日初步確診，其最後上班日為1月15日，工作上不用接觸確診者，暫無病人列為密切接觸者，不過有一名曾與確診護士用膳交談的護士及病人服務助理，則需要接受隔離檢疫。她續指，確診護士並無病徵，但其居所在油尖區強制檢測範圍，在接受檢測時方發現初步陽性。她認為，由於護士工作上毋須接觸確診者，故似乎較大機會於社區受感染。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼