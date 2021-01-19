新冠肺炎｜增56宗個案23宗無源頭　峰華邨曉峰樓12樓以上13室撤離

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-19 18:36

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（19日）公布56宗確診個案，僅1宗輸入；臨時檢測中心發現22宗個案，其中21宗來自油麻地採樣站；至於今日23宗為無源頭個案，其中10宗患者居住在油尖旺區。今日暫時亦錄得超60宗的初步確診個案，其中30宗為油麻地檢測中心發現的個案。 柴灣峰華邨曉峰樓昨日（18日），因大廈12樓以下13室單位，有垂直向下傳播的風險，共24人被送往檢疫中心。張竹君指，由於今日有1宗初步確診，位於12樓以上的13室單位，決定12樓上的13室單位今日亦須撤離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的 56 宗個案，編號為9666至9721，年齡介乎2至95歲，為24男及32女。而臨時檢測中心發現22宗個案，其中21宗來自油麻地採樣站。她又指，暫時亦錄得超60宗的初步確診個案，其中30宗為油麻地檢測中心發現的個案。至於今日的輸入個案有1宗，患者是一名印尼回港的外傭，在1月17日乘坐GA876航班回港。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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張續指，今日新增的55宗本地個案中，有關連個案共32宗，其中1宗為中九龍隧道相關個案；31宗為油尖旺區的個案，其中15宗在佐敦油麻地的強制檢測範圍內。她亦指，今日確診者較多為南亞裔人士，包括17宗尼泊爾裔、2宗印度裔、3宗孟加拉裔，大部分為學生、建築工人、保安、清潔工人、NGO員工等。

3幢大廈須強制檢測 廟街1號 上海街197號、偉晴街36號偉晴閣

張續指，有23宗為無源頭個案，其中10宗患者居住在油尖旺區。今日再新增3幢大廈須強制檢測，包括廟街1號，以及於「指定強制檢測區」內的上海街197號、偉晴街36號偉晴閣。她說，以上的大廈為初步資料，待稍後公布的公告作準。

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峰華邨曉峰樓12樓上的13室單位須撤離

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（18）表示，柴灣峰華邨曉峰樓有垂直向下傳播的風險，故12樓以下13室住戶均須撤離。張竹君今日補充，目前共24人被送往檢疫中心，惟現時錄得1宗初步確診個案，為12樓以上的13室單位，因此中心與專家研究商討後，認為病毒有向上傳播風險，決定今日12樓上的13室單位亦須撤離。而曉峰樓今日亦新增1宗個案，並非13室單位。

此外，早前失蹤的深水埗溫暖護老院75歲男院友林錦江，今早在青山道一間餐廳被尋回，已被送往亞博社區治療設施檢疫。