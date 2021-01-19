新冠肺炎｜公務員在家工作延至1月27日　高風險員工擬定期檢測

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-19 12:57

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，政府今日（19日）宣布，公務員特別上班安排將會延長至下周三（27日）。除提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府發言人亦呼籲僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。 另外，當局又指，相關政策局和部門正籌備安排前線和從事高風險工作員工接受定期檢測，以盡早識別隱形患者。

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政府發言人今日（19日）指，因本地疫情情況，政府有需要繼續採取措施，減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。公務員特別上班安排將會延長至1月27日，而政府會密切監察疫情發展，1月27日前再檢視。

當局又指，政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，希望市民理解。但個別部門仍會就各項服務最新需求作出安排，會另行公布。政府最終目標是在條件許可下，全面恢復正常公共服務。當局又呼籲，有需要市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩。

港府稱，由1月21日起，如有政府僱員確診，曾於同一樓層工作的所有人員和曾與確診人士一同工作的人員，即使不在同一樓層上班，亦均須盡快在指定限期內接受檢測，並須在家工作直至檢測結果呈陰性。如有關檢測安排影響公共服務，有關政策局或部門會盡快公布。

政府今日（19日）宣布，公務員特別上班安排將會延長至1月27日。（資料圖片／梁鵬威攝）

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