8.31太子站｜文員藏彈叉維持囚1年　若參與打鬥破壞刑期可上調

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-19 18:13

前年8月31日晚港鐵太子站發生警民衝突，一名男文員被搜出彈叉、螺絲帽、鐳射筆等，受審後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器具兩罪罪成，分別被判囚12個月及罰款5000元。文員認為原審官未考慮對其有利因素，及在審訊時提出大量問題，認為審訊不公，早前向高等法院提出上訴，法官李運騰今（19日）認為裁判官只為澄清問題才發問，又指刑期未明顯過重，又指若有證據證明曾參與打鬥破壞，刑期有上調空間，最後駁回其上訴，維持原判。

上訴人鍾日褀（33歲）去年8月經審訊後，被裁判官鄭念慈裁定罪成。

指專家證人沒有醫學資格

代表鍾的大狀早前指裁判官作出有罪推論時，未有充分考慮有利上訴人的因素，惟法官今在判辭表示不認為其裁斷有誤，或者有考慮不周之處。對於上訴人指專家證人沒有醫學資格，不應接納他就鐳射筆的傷人效果所作的供詞，李官認為專家證人引用的並非醫學標準，而是激光儀器行內通用的標準，他依此作供合乎其專業範疇。

原審官發問只為澄清和理解供詞

此外，上訴人指裁判官不恰當地向辯方證人提出大量問題，質疑這形同盤問，令審訊不公。李官閱過膽本後，認為裁判官只是嘗試澄清和理解供詞，沒有參與盤問，沒有採納控方的角色。

若有參與打鬥刑期有上調空間

至於刑期方面，李官覺得12個月監禁並不明顯過重，並指若然有證據指上訴人曾參與站內的打鬥破壞，或者得悉太子站有事發生再攜帶相關物品趕赴現場，刑期會有上調空間。

案件編號：HCMA243/2020

2019年8月31日晚太子站內曾發生警民衝突事件。(詳看下圖)