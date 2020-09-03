日媒指一日本記者疑8.31被捕　消息：被搜出氣槍、無自稱記者　

日本《產經新聞》今日（3日）報道，一名30多歲、報稱自由身記者的日本人於上月31日在本港被捕。報道指該名自由記者自去年起一直在港拍攝反修例示威，其facebook自「8.31一周年」事件後沒有更新。 消息指出，該被捕人士在香港出世，4歲時與家人到日本定居，25歲返港，報稱目前在香港任職保安工作，他在油麻地被捕時被搜出身上藏有氣槍。

有報道指出，被捕人士的姓名為福田のぞみ（Fukuda Nozomi），他在社交專頁twitter和facebook相當活躍，以手持氣槍的照片作為個人頭像。

日本駐港領事館回應傳媒時指出，一名日本市民於8月31日在港被捕，於9月1日獲釋。

有消息指，該被捕人士在香港出世，4歲時與家人到日本定居，25歲返港，報稱目前在香港任職保安工作，他在油麻地被捕時被搜出氣槍，當時沒有自稱記者，亦沒有穿上記者背心，身上沒有記者證。

有報道指出，被捕人士的姓名為福田のぞみ（Fukuda Nozomi），他在社交專頁twitter和facebook相當活躍，以手持氣槍的照片作為個人頭像，亦通常轉貼氣槍資訊。

根據香港法例，若槍口能量超過2焦耳的氣槍，均屬槍械，倘沒有牌照以非法管有槍械即違法，暫時未知該被捕人士被搜出的氣槍是否超過2焦耳。