獲聘控黎智英案　大律師David Perry稱關注英國壓力　律政司換人

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-20 12:41

民主黨創黨主席李柱銘、立法會前法律界議員吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英等多名民主派人士，去年因涉於2019年8月18日組織及參與未經批准集結被控。律政司早前聘用英國御用大律師David Perry出任案件檢控官，英國政界多人就此發聲，表示不滿。律政司今發聲明，指有不斷來自英國社會的壓力和批評，律政司決定委聘另一名律師如期處理案件。

英國御用大律師David Perry 早前獲「專案認許」 獲聘為民主派被捕案件任主控。（資料圖片）

律政司：英國社會的批評片面與國安法混為一談

律政司表示，來自英國社會的批評，當中一些「片面的批評將案件與國安法混為一談」，指David Perry「對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注」，並認為審訊應在沒有他的情況下如期進行。律政司指共於公眾利益及審訊日期臨近，委聘另一名律師處理。

律政司於聲明指，案件已進入司法程序，基於「迴避待決案件」的法律原則，任何人不應對案件作出評論，亦不應作出毫無根據的揣測。所有不公和失實的指控，以圖損害和詆譭我們獨立的刑事司法制度，律政司必定會強烈反駁。

民主黨創黨主席李柱銘去年因涉於2019年8月18日組織及參與未經批准集結被捕。（羅國輝攝/資料圖片）

英外相形容凡接此案均「唯利是圖」

英國外相藍韜文曾接受訪問時指，大律師可以「行為守則」拒絕接手，曾表示接此案件會令人有「唯利是圖」的感覺。藍韜文更表示，案件侵害及貶損港人自由，不明白如何「有良心」地接手案件。前英國外相聶偉敬亦曾撰文批評David Perry，認為民主派多名人士被捕，是政治檢控，認為David Perry應拒聘。

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