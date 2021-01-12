黎智英等涉維園集會　律政司准聘英御用大律師David Perry代表

壹傳媒創辦人黎智英與與多名泛民人士，被控組織及參與前年8 月18 日維園集會。律政司在該案有意聘用著名的英國御用大律師David Perry，高等法院今(12日)頒下判詞，批准控方聘用David Perry, QC。

除黎智英外，同案其他被告包括李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘和區諾軒。區諾軒早前表示認罪，而不認罪的被告，其案件將於2月16日開審。被告們被控一項組織一個未經批准集結罪，及一項明知而參與未經批准集結罪。

判詞透露，辯方將會提出爭議，挑戰《公安條例》部份條文。控方指，本案的法律爭議涉及重大而廣泛的重要性，而David Perry在行內富有經驗，可在案中向法庭提供重要的幫助。大律師公會反對申請，指本案涉及的法律爭議不算異常複雜。

惟高等法院首席法官潘兆初認為，本案涉及的法律爭議異常複雜，其爭議將會對集會自由有重大影響。憲法上的爭議，勢必會牽涉多個外國案例。潘官認為，David Perry在此範疇有豐富經驗，無疑會對處理本案有重大幫助。

潘官認為，律政司在本案聘用David Perry，符合公眾利益，因此批准申請。

英國御用大律師David Perry曾在本港多宗備受矚目的案中，代表律政司出戰，包括曾蔭權涉貪案、許仕仁案和陳振聰偽造遺囑案。

案件編號：HCMP 2221/2020

逾十名泛民人士因參與2019年多次集會先後被控。(詳看下圖)