重慶大廈D座12樓兩尼泊爾人確診　少數族裔籲將難民納入檢測計劃

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-20 15:36

本港新增56宗新型肺炎確診個案，超過一半住在油尖旺區，其中15宗在指定區域內。根據衞生防護中心昨天公布的確診大廈名單，重慶大廈有2宗確診個案，大廈張貼告示指2人均為尼泊爾籍人士。

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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告示指，重慶大廈D座12樓一個單位有2宗確診個案，相信源頭為佐敦一帶的少數族裔群組，呼籲曾接觸有關人士的居民盡快到油麻地梁顯利社區中心等地檢測。

記者現場所見，12樓共有8個單位，其中至少4個單位為賓館，有1個單位可見改為劏房，經窗戶可見大廈外牆的喉管陳舊。

據衞生防護中心昨天公布的確診大廈名單，重慶大廈有2宗確診個案，大廈張貼告示指2人均為尼泊爾籍人士。（盧翊銘攝）

有該層住戶表示，去年開始和兒子搬到大廈重新裝修的單位居住，認為其單位的喉管應沒有問題。以她所見，多間賓館沒有人住，但有南亞裔人士同住一層。

重慶大廈並不位於須強制檢測的指定區域內，該名住戶表示，一個幾月前在醫院完成檢測，目前希望再做檢測，並考慮是否需要搬到女兒的家中暫住。她指，女兒居於佐敦的大廈同樣非在指定區域範圍。

重慶大廈門口設有體溫探測器，大部分人有戴口罩，但有少數商戶未有將口罩覆蓋口鼻。

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有少數族裔重慶大廈辦公室上班，他表示有社工會提點商戶和客人戴好口罩。他指，大廈在幾個月前未有體溫探測器，目前加強了防疫措施，派發很多口罩。政府亦應要多提供相關支援。

他提到近日衞生防護中心稱，少數族裔較多聚會，感染風險高，再次令許多少數族裔感到失望，他們作為「easy target 」被歧視。他又指，政府下的免費病毒檢測並不包括難民，被社會忽視，希望可以涵蓋他們。他擔心有油尖旺的人士入住重廈大廈的賓館隔離，會擴大感染風險。

衞生防護中心健康促進處主任何理明在日前表示，少數族裔因文化和宗教有很多聚會，鄉里喜歡走在一起。而且他們居住環境擠迫，有較高感染風險，需加強宣傳教育。言論被指歧視少數族裔。

行政長官林鄭月娥澄清，政府並非怪責某一個族裔引致疫情爆發，強調只是部分人士衛生欠佳，較易感染。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼