確診大廈｜油尖旺區增32宗確診　15宗在指定區域　重慶大廈上榜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-20 00:42

新冠肺炎疫情反覆，油尖旺區出現多宗確診個案，政府繼早前劃出指定強制檢測區域，今日（19日）再在該區內，劃出核心區域，區內全數約70幢大廈，不論是否有確診者，都會納入強制檢測通告。 根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增32宗個案，其中15宗在指定區域內，涉9幢大廈，當中2幢位處核心區域。另外，不少南亞裔人士聚腳的重慶大廈，亦出現2宗確診個案，有區議員指2人均為尼泊爾裔人士。 除了油尖旺區，當局今日亦於深水埗劃出指定區域，根據列表，今日有3宗個案於深水埗區，其中黃竹街10-10D屬於區域之內。

今日新增56宗確診個案，其中55宗為本地個案，根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有32宗居住於油尖旺區，當中15宗居於指定區域，涉及上海街 197號、廣東道 577 號、廟街151號、瑜德大廈、新填地街30號、統一大廈B座、常安大廈、偉晴閣A座，以及金勳大廈等9個居所，其中位處廟街及新填地街的地址，在核心範圍當中。

根據列表，涉及廟街的個案增4宗，其中廟街1號連同早前個案，在過往14日中，已經累計4宗確診。另外碧街增4宗個案；統一大廈Ｂ座同樣多4宗。此外，在油尖旺區的個案中，早前曾涉及多名南亞裔人士，在今日的新增個案中，有2宗居住於不少南亞裔人士聚腳的重慶大廈。據油尖旺區議員陳嘉朗了解，2人均為尼泊爾人，居於重慶大廈D座。

除了油尖旺區，今日政府亦於深水埗劃出指定範圍，區域內的大廈如於過去14日內，有1名或以上的確診者，大廈就會納入強制檢測通告。根據列表，深水埗區有3宗個案，其中1宗位於黃竹街10-10D，正正屬於指定範圍，即該大廈需要強制檢測。

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

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至於其他地區元朗區及觀塘區同樣增4宗個案，當中位於牛頭角的樂華北邨欣華樓，新增3宗個案，均與其他本地個案有關連；另外朗屏8號1座亦增兩宗，均與其他本地個案有關連。

▼1月19日新增曾有確診個案的大廈名單▼