新冠肺炎｜新增77宗確診　油尖旺佔半　深水埗疫區檢測揪出4患者

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-20 17:24

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（20日）公布新增了77宗，較昨日56宗反彈，全部均是本地個案，有37宗屬無源頭，累計增至9,798宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，在全數個案中，41宗個案來自油尖旺區，當中20宗居於指定區域，即廟街疫區。另外，確診者中有18人為尼泊爾籍，6人為印度籍。

食衞生局昨公布在深水埗劃出指定區域，為住戶提供免費檢測。楓樹街球場檢測站今早（20日）10時啟用，張竹君表示，已發現4宗初步確診個案，另今日有60多宗初確診，當中20宗在油尖旺檢測中心發現，有10人居於指定區域。

張竹君表示，在新增的77宗個案中，沒有輸入個案，37宗屬無源頭個案，23宗位於油尖旺區，當中10宗在指定區域。張指，臨時檢測中心發現32宗確診個案，其中30宗均來自油麻地區、官涌一帶的檢測中心。她續指，整體而言，全數個案中，有41宗來自油麻地區，20宗在指定區域。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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另外，昨日有兩名確診者居於重慶大廈，張竹君指二人居於同一單位，據了解並非賓館，現時仍在跟進中。至於其他個案，她指將藍隧道群組亦增1宗個案。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼