新冠肺炎｜食衞局：社會未必接受禁足　強制全民檢測難實行

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 15:56

新冠肺炎疫情持續，多個群組和處所相繼爆疫，有立法會議員要求食物及衞生局提供流行病學調查結果，判斷確診者到過不同處所的人數。食物及衞生局回應指，衞生防護中心現已劃分輸入、本地個案和源頭不明個案等多個類別，並將資訊放上疫情專題網站。當局又指，強制全民檢測需配合禁足令，才能有效實行，不過市民和企業未必能接受，認為現時針對有風險人士強制檢測，是更合適策略。

立法會議員蔣麗芸向港府提出質詢，要求當局提供按確診病人可能受感染場所劃分的統計數字。食衞局回覆指，衞生署衞生防護中心，現時對確診個案的分類，設有輸入、可能本地和本地類別，以及與他們有流行病學關連的個案，相關個案、大型群組以及疫情資訊，並已透過疫情記者會和「2019冠狀病毒病專題網站」對外發布，強調當局會繼續密切監察疫情最新情況，並將最新情況上載至專題網站。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

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有聲音要求政府推行全民檢測，食衞局表示，若要有效實行強制全民檢測，必須配合全面禁足令，惟市民和企業是否願意接受成疑，而日常生活供給亦是難題。當局認為，現時以精準防控為重點，針對有風險人士強制檢測，配以自願檢測是更為合適策略。

▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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另外，創新及科技局亦指，疫情凸顯科技重要性，政府已利用多項科技協助市民抗疫，包括「居安抗疫」系統和電子手環，監察檢疫人士是否留在指定居所。現時已有43萬人使用電子手環；至於「安心出行」流動應用程式的下載次數已逾44萬次，逾6.8萬個公私營場所已貼上二維碼，讓市民掃瞄行蹤。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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另外，由食衞局管理的醫療衞生研究基金，於2020年4月及8月批出合共1.7億元撥款，支持本地大學進行49項針對新冠病毒的研究，包括對檢測方法、疫苗及抗病藥物的研究等，相關基金會適時分配額外資源，支持利用科技協助抗疫，並設研究獎學金，培育本地人才和醫療衞生專才。